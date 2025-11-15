Más de 20 heridos por fuerte explosión cerca a Buenos Aires, Argentina

Los bomberos están trabajando para apagar el incendio que se produjo en la noche del viernes. Foto: EFE - Nehuen Rovediello

La situación es “tremenda”. Así calificó el alcalde de Buenos Aires, Gastón Granados, lo que acaba de ocurrir en la ciudad de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de la capital argentina, aproximadamente. Allí hay una densa columna de humo negro desde la noche del viernes, 14 de noviembre, cuando se produjo una fuerte explosión que ha causado un incendio que se ha prolongado hasta el sábado.

Según informan medios locales, hubo una serie de explosiones en el Parque Industrial de Ezeiza que ha dejado, hasta el momento, más de veinte personas heridas. Las autoridades han reportado intoxicaciones y quemaduras. Por ahora, se sabe que el incendio, ha afectado a cinco fábricas.

“Se me explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. (...) Estamos evacuando a las familias”, dijo Granados a la prensa local, que vive a unos 500 metros de ese sector industrial, conocido como el Polígono de Spegazzini.

Hasta ahora, no se han registrado fallecidos, de acuerdo con la información que ha suministrado Carlos Santoro, director del hospital a donde están llegando los afectados. El médico luego explicó a Infobae que recibieron un lesionado con un infarto y una mujer embarazada intoxicada, que se encuentra en terapia intensiva..

“No estamos frente a una nube tóxica, ni humo que represente una peligrosidad para la sociedad civil”, pero “hay partículas suspendidas en el aire, que son muy pequeñas y no tenemos capacidad de verlas. Si tenemos una exposición continuada pueden tener alguna afectación”, explicó, por su parte, al medio argentino El Clarín, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García.

Mientras más de 900 bomberos trabajan para contener el incendio, las autoridades han adelantado investigaciones para comprender cuál fue el origen de la explosión. Sin embargo, hasta ahora, no se sabe con claridad qué ocurrió. Sospechan que todo empezó en una compañía logística.

Ezeiza se encuentra cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, el más importante de Argentina y que sirve a Buenos Aires. Alí están agrupadas una gran variedad de compañías que trabajan con compuestos químicos peligrosos.

“Son diferentes empresas con diferentes productos. Hay un acopio de neumáticos importante, hay empresas químicas, un depósito de Iron Mountain (documentos). Es un incendio muy complejo; va a ser largo”, dijo García a La Nación.

Una de las recomendaciones que han hecho a quienes viven en zonas aledañas es que se queden en sus hogares con las puertas y las ventanas cerradas. Además, les sugieren apagar aires acondicionados y ventiladores, y cubrirse la nariz y la boca con paños húmedos en caso de que haya humo.