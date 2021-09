Masacre en cárcel de Ecuador: muertos por motín serían más de cien

Un motín registrado el martes en una cárcel de Ecuador, cuyo sistema penitenciario está en crisis por la sobrepoblación y la violencia, deja “más de 100″ reclusos muertos y 52 heridos, informó el miércoles el órgano gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI).

“El @SNAI_Ec , informa que hasta el momento se confirman más de 100 #PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas y 52 heridos, durante los incidentes registrados este martes” en la cárcel Guayas 1 del puerto de Guayaquil (suroeste), indicó la entidad a través de Twitter.

El @SNAI_Ec, informa que hasta el momento se confirman más de 100 #PPL fallecidas y 52 heridos, durante los incidentes registrados este martes 28 de septiembre, en el #CPLGuayas N.1 @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador continúan levantado información.



Noticia en desarrollo pic.twitter.com/LsrZc5dBRW — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) September 29, 2021

El SNAI indicó que actualmente tienen la confirmación de 40 presos asesinados, pero la cifra real superaría los 100.

De acuerdo con el periódico ecuatoriano El Comercio, autoridades de la Policía y del Ministerio de Gobierno confirmaron que la cifra de fallecidos sobrepasaría los 110.

Los cuerpos de los presos se habrían encontrado la mañana de este miércoles, 29 de septiembre de 2021.

De allí que se conoció que el presidente Guillermo Lasso se trasladó a Guayaquil. Desde esa ciudad, el Jefe de Estado dará una rueda de prensa sobre la crisis carcelaria a las 18:00.

Mediante Decreto Ejecutivo N. 210, el Presidente Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción por 60 días en el Sistema de Rehabilitación Social.



Link: https://t.co/ImI3Oq05oc pic.twitter.com/QyQ7R8NDc9 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) September 29, 2021

La presencia de soldados en los exteriores de la prisión Guayas 1, que es parte de un gran complejo penitenciario en el puerto de Guayaquil (suroeste), fue reforzada -según una fuente castrense- a raíz del la reyerta con armas de fuego entre reclusos pertenecientes a bandas vinculadas a cárteles mexicanos de narcotráfico.

Policías a caballo también resguardaban los exteriores, donde decenas de personas buscaban información sobre el estado de sus familiares encarcelados.

“Queremos información porque no sabemos nada de nuestras familias, nuestros hijos, porque yo tengo mi hijo aquí, no sé nada de mi hijo”, manifestó una mujer que no reveló su identidad.

Debido a la crisis penitenciaria, alimentada por la sobrepoblación, corrupción, insuficiencia de guardias y violencia, y que ha llevado a las autoridades a declarar al sistema en emergencia desde 2019, los militares apoyan desde hace meses el control exterior de las cárceles.

Los enfrentamientos armados se registraron el martes en la prisión Guayas 1, con un saldo de al menos 30 presos muertos y 52 heridos, precisó el miércoles el director del organismo gubernamental a cargo de las prisiones (SNAI), Bolívar Garzón.

¿Qué pasa en las prisiones?

La fiscalía señaló a su vez que entre los heridos figuran dos policías y que “la lucha por ostentar el poder al interior de la Penitenciaría del Litoral y la intención de parte de las autoridades de trasladar a los cabecillas de organizaciones delictivas a otros centros penitenciarios del país, habrían sido los detonantes de los enfrentamientos”, que dejaron varios presidiarios decapitados.

La Policía ingresó a Guayas 1 y “se evitó que haya más muertes violentas al interior”, agregó el oficial, anotando que “evitamos que esto sea un mal mayor”.

Hacia la medianoche del martes, la Policía anunció que se volvió a activar “ante la alerta de posibles (nuevos) enfrentamientos” entre presidiarios.

La revuelta agrava la crisis penitenciaria en Ecuador causada por los choques por el poder entre bandas criminales vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya dejaban unos 120 presos fallecidos en lo que va de año en el país, según autoridades.

El 23 de febrero se registraron amotinamientos en cuatro cárceles de tres ciudades en los que murieron 79 reclusos, entre ellos decapitados.

