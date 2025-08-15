Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

Las declaraciones sobre su relación con Epstein son “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”, escribió el abogado de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, envió el 6 de agosto, por medio de su abogado, Alejandro Brito, una carta para Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, exigiendo que se retracte de los comentarios que la vinculaban con el traficante sexual Jeffrey Epstein, amenazando con demandarlo por más de US$ 1.000 millones si no lo hace, según informó Fox News Digital.

Biden declaró a principios de agosto que Epstein presentó a Melania Knauss, entonces modelo, a Donald Trump antes de su matrimonio en 2005. Según Brito, las declaraciones de Biden son “falsas, despectivas, difamatorias e incendiarias”, y habrían causado un “perjuicio financiero y reputacional abrumador”.

🔑Melania Trump y Jeffrey Epstein (las claves del caso por si tiene afán)

Melania Trump envió una carta a Hunter Biden exigiendo que se retracte de comentarios que la vinculan con Jeffrey Epstein y amenaza con demandarlo por US$ 1.000 millones.

Hunter Biden afirmó que Epstein presentó a Melania a Donald Trump antes de su matrimonio, atribuyendo parte de la información al autor Michael Wolff.

El medio estadounidense Daily Beast retiró un artículo que recogía las declaraciones de Hunter Biden sobre Melania y Epstein. La primera dama compartió la retractación y el abogado de Biden aún no se pronuncia.

Reacciones y contexto de las declaraciones

Hunter Biden se refirió a Epstein durante una entrevista con Andrew Callaghan, arremetiendo contra las “élites” y personas del Partido Demócrata, que, según él, afectaron la campaña de su padre.

“Epstein presentó a Melania a Trump. Las conexiones son muy amplias y profundas”, afirmó Biden hijo, atribuyendo parte de la información al autor Michael Wolff, quien escribió una biografía crítica de Trump y fue ridiculizado por el magnate. Según él, la primera dama ya tenía vínculos con un socio de Epstein antes de encontrarse con su ahora esposo.

El medio Daily Beast publicó la versión de Wolff, pero luego se retractó tras recibir una carta del abogado de Melania, noticia que la primera dama compartió en sus redes sociales.

Le recomendamos: Más de 100 ONG acusan a Israel de usar nuevas normas para bloquear ayuda humanitaria

Historial de la pareja y estrategia legal

Según la pareja presidencial, ambos (Melania y Trump) fueron presentados por Paolo Zampolli, un agente de modelos, en la Semana de la Moda de Nueva York de 1998. En los 2000 se tomó la famosa fotografía de la pareja junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores. Trump admitió haber sido amigo suyo, pero explicó que se distanciaron a principios de la primera década de este siglo por disputas laborales.

Según el medio El País, la demanda de Melania se enmarca en la estrategia legal que suele emplear su esposo para enfrentar a sus críticos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com