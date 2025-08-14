Más de 100 ONG acusan a Israel de usar nuevas normas para bloquear ayuda humanitaria

En julio, Israel rechazó 60 solicitudes de ingreso de ayuda humanitaria de 29 organizaciones a la Ciudad de Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Una carta publicada en medio de advertencias de la autoridad sanitaria de Gaza sobre el riesgo de muertes por inanición en el territorio palestino revela que más de 100 organizaciones, que trabajan en la zona de guerra, acusan a Israel de utilizar la ayuda humanitaria como arma, al aplicar nuevas normas de registro para los grupos que brindan apoyo a la población.

Organizaciones humanitarias denuncian que Israel usa el registro de las ONG para frenar ayuda a Gaza y Cisjordania.

La normativa exige detallar donantes y personal palestino, lo que, según las organizaciones, pone en riesgo a trabajadores y beneficiarios.

En julio varias solicitudes de ingreso de ayuda fueron denegadas, mientras la hambruna avanza.

Israel es acusado de usar nuevas normas para bloquear la ayuda humanitaria en Gaza

La denuncia se produce no solo en un período de hambruna, sino también en medio de declaraciones de Israel sobre la ocupación del enclave palestino y de informes que hablan de la movilización de hasta 100.000 reservistas para la ofensiva en la Ciudad de Gaza, según medios israelíes.

Las normas de registro exigen que las organizaciones entreguen información detallada sobre sus donantes, incluyendo los nombres o entidades que financian sus operaciones, y sobre su personal palestino en Gaza, con el fin de “verificarlos” y determinar si se aprueba o no su participación en la asistencia humanitaria.

La carta sostiene que esta normativa está “diseñada para controlar a las organizaciones independientes, silenciar la defensa y censurar la información humanitaria”. Además, advierte que la medida podría poner en riesgo al personal de las ONG y bloquear el envío de ayuda si las autoridades consideran que estos grupos “deslegitiman” al Estado o promueven boicots.

Según el documento, “esta obstrucción ha dejado millones de dólares en alimentos, medicinas, agua y artículos de refugio varados en almacenes en Jordania y Egipto”.

Facultades del Ministerio de la Diáspora

La medida asigna a un equipo dirigido por el Ministerio de la Diáspora, cartera encargada de gestionar las relaciones entre Israel y las comunidades judías fuera del país, la facultad de rechazar el registro de organizaciones de ayuda humanitaria.

La negativa puede emitirse si las ONG o alguno de sus miembros han hecho llamados al boicot contra el país hebreo en los últimos siete años, si existen “motivos razonables para suponer” que rechazan la existencia de Israel como Estado judío y democrático, o si “promueven activamente actividades de deslegitimación contra el Estado de Israel”.

En respuesta a estas medidas, la carta afirma que “en lugar de eliminar la creciente acumulación de bienes, las autoridades israelíes han rechazado las solicitudes de docenas de ONG para traer bienes vitales, alegando que estas organizaciones no están autorizadas a entregar ayuda”. Solo en julio, 60 solicitudes de 29 organizaciones fueron rechazadas.

El jueves, los grupos de ayuda aseguraron que no han podido entregar “un solo camión” de suministros. Mientras la hambruna se agrava, como han afirmado agencias de la ONU, el organismo militar israelí, Cogat, señaló que estos grupos buscan “explotar la ayuda para fortalecer sus capacidades militares y consolidar su control [de Hamás]”, sin aportar pruebas para sostener su afirmación.

