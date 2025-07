México: acorralan a militares tras robar presuntamente a civiles y lo transmiten en vivo

Foto de referencia de integrantes del Ejército mexicano. Foto: EFE - Miguel Sierra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de militares del 16° Regimiento de Caballería Motorizado fue perseguido por más de tres horas por ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas (México), luego de que se viralizara una denuncia en su contra por el presunto robo de 50 mil pesos mexicanos, US$1.000 y teléfonos celulares.

La denuncia fue hecha por Miguel Ríos García, quien aseguró en una transmisión en vivo que su hijo y dos jóvenes más, uno de ellos trabajador de su negocio de reparación de celulares, fueron atacados por los soldados y despojados de sus pertenencias.

El video de Ríos García despertó una pronta reacción de la sociedad civil, quienes se sumaron a él en una persecución a los soldados que iban en dos patrullas. Al llegar al bulevar Adolfo Ruiz Cortines, los soldados fueron arrinconados por una multitud que obligó al comandante del convoy a devolver las pertenencias.

Le recomendamos: Escándalo por remoción de estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara en México

La situación empeoró cuando llegó el coronel David González Carrasco, responsable de esta unidad, alcoholizado, según medios locales. González le ofreció a Ríos García cubrir los daños de su auto, afectado durante la persecución, y prometió devolverle el resto de pertenencias que fueron tomadas por los soldados. Sin embargo, se negó a firmar acuerdos y evitó dar declaraciones.

Criminales y elementos de SEDENA en Tamaulipas, ¿seguirán diciendo que es falso y que no son iguales que anteriores gobiernos? pic.twitter.com/9HnSYK82k3 — Iustitia México (@MexIustitia) July 27, 2025

“Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue; esto no es de hace un mes, sino un patrón constante de abusos”, afirmó Ríos, cuyo abogado confirmó que presentará una demanda por abuso de autoridad en lo que, según los habitantes, es un patrón en la fuerza pública.

Vea también: Trump logra acuerdo con la Unión Europea: así quedaron los aranceles

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com