México busca la vía penal para hacer justicia ante las muertes de mexicanos a manos de ICE

El canciller de México, Roberto Velasco, habla durante una rueda de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

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Las muertes de mexicanos a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han provocado un giro en la aproximación del gobierno de Claudia Sheinbaum, y con ello los intentos por la vía diplomática quedaron atrás. Este jueves se conoció un pedido para denunciar formalmente a los responsables de las fiscalías estatales estadounidenses y el Departamento de Justicia por los fallecimientos ocurridos en condiciones aún poco claras.

Este es el camino con el cual la administración mexicana busca resolver los casos de 17 connacionales fallecidos bajo la custodia de ICE en Estados Unidos, 14 en centros de detención y tres durante operativos para su captura. Su gobierno no ha recibido una respuesta satisfactoria a las 11 cartas de protesta diplomática que ha enviado a Washington y en las cuales ha exigido una “investigación pronta y exhaustiva” sobre cada una de las muertes ocurridas bajo la política antimigrante de Donald Trump.

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Este giro en su postura, que también ha incluido una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se conoció después de la última muerte violenta de un mexicano durante un operativo de ICE en Houston, Texas.

Al respecto, Sheinbaum, citada por El País, dijo: “No solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido. Entonces, tomamos la decisión [de proceder penalmente]. Obviamente, vamos a mantener la relación diplomática de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la fiscalía federal de los Estados Unidos a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios”.

A eso se suman procesos civiles contra las empresas privadas que gestionan los centros de detención de migrantes del otro lado de la frontera. Solo en Adelanto, por ejemplo, han fallecido al menos cuatro mexicanos. El último fue José Guadalupe Ramos Solano, de 52 años, quien fue hallado sin vida en su litera en marzo.

Congresistas estadounidenses piden pruebas tras la muerte de un mexicano a manos de ICE

Un grupo de congresistas demócratas exigió que la agencia publique las grabaciones completas y sin editar del operativo en el que murió Salgado Araújo.

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En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David J. Venturella, los legisladores reclamaron la difusión del video de la cámara corporal del agente que disparó, así como las grabaciones de todos los agentes presentes y de las cámaras instaladas en los dos vehículos involucrados.

Los congresistas dieron un plazo de 48 horas para confirmar que ordenaron preservar todas las pruebas relacionadas con el tiroteo y con la detención de los otros tres hombres que viajaban en el vehículo. También exigieron saber si el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales o locales y reclamaron una investigación “inmediata, plenamente independiente y transparente”.

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