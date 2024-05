México promete “libertad y no represión” a estudiantes a favor de Palestina

Activistas de la Asamblea Interuniversitaria y Popular de Solidaridad con el Pueblo de Palestina levantan carpas frente al edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Foto: AFP - YURI CORTEZ

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió “libertad y no represión” a los estudiantes que acampan a favor de Palestina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque rechazó posicionarse sobre sus demandas de romper relaciones con Israel.

“Es la libertad, esto está sucediendo en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, aquí nada más decir que nosotros no reprimimos, además la UNAM es autónoma, no vamos a violar la autonomía de la universidad, esa es nuestra opinión”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO se refirió al campamento que instalaron estudiantes la semana pasada en la UNAM, una de las mayores universidades de Latinoamérica, para solidarizarse con las protestas similares en Estados Unidos y para exigir al instituto y al Gobierno romper relaciones con Israel por la guerra en Gaza.

El mandatario mexicano ha cuestionado antes la represión de estas manifestaciones en Estados Unidos, donde las autoridades han arrestado a más de 2.500 personas; algunas universidades amenazan con expulsar a estudiantes que mantengan las protestas y otras han cancelado sus ceremonias de graduación.

Pero el presidente, quien ha defendido mantener una postura “neutral” en el conflicto entre Israel y el grupo Hamás, evadió opinar sobre las peticiones concretas de los estudiantes, quienes exigen que la UNAM suspenda acuerdos de cooperación con instituciones israelíes y que el Gobierno rompa lazos diplomáticos.

“Lo otro, preferimos reservarnos nuestro punto de vista para que no se vaya a manejar mal porque tengo que andar con cuidado, por eso estoy hablando hasta más lento que de costumbre, porque nada más están a la caza del gazapo”, indicó.

La CIDH ve legítimas las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violencia y los “arrestos masivos” registrados en las universidades de EE. UU. y pidió al Ejecutivo estadounidense garantizar los derechos a la libertad académica y de expresión y a la reunión pacífica.

“Las ocupaciones de edificios, ya sean públicos o privados, constituyen una modalidad de protesta legítima. Cualquier restricción a estas manifestaciones debe ser excepcional, necesaria y proporcional, ponderando en cada caso la interacción entre el derecho de reunión pacífica y la protección de otros derechos, como la propiedad privada”, dijo en un comunicado.

En esa nota subrayó que las protestas en instituciones académicas representan una plataforma para que estudiantes expresen sus críticas, demandas y reivindicaciones.

Su llamamiento a Estados Unidos instó a disponer de instancias de diálogo para abordar las preocupaciones de los manifestantes, que han levantado campamentos en distintas universidades del país contra el apoyo de Washington a Israel y los vínculos de esos centros universitarios con empresas que se beneficien de esa guerra.

La CIDH recordó en su nota que las intervenciones policiales han sido solicitadas o autorizadas por las propias instituciones y que la mayoría de los arrestos, que rondan los 3.000, se habrían producido por cargos de invasión a la propiedad privada.

El organismo hizo notar que profesionales de los medios “habrían sido sujeto de agresiones y detenciones mientras realizaban su labor” y que hay reportes de enfrentamientos entre manifestantes, resultando en al menos 15 heridos, uno de ellos hospitalizado, además de casos de estigmatización y acoso.

“El accionar violento de una o más personas o la eventual existencia de discursos no protegidos no autorizan per se a que se declare el carácter no pacífico a toda la protesta y se ordene su desconcentración”, dijo la CIDH, según la cual “los Estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas”.

La libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica son “fundamentales en sociedades democráticas”, concluyó la CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como mandato promover la observancia de los derechos humanos en la región

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com