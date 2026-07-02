Migración de venezolanos en Colombia se mantiene estable a pesar de los terremotos: informe

Un integrante de Migración Colombia en el puente Francisco de Paula Santander que une a Cúcuta con Ureña (Venezuela). Foto: EFE - Mario Caicedo

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Ha pasado una semana desde los devastadores terremotos en Venezuela, que han dejado más de 2.000 muertos, y desde diversos países se ha enviado ayuda para atender la emergencia. Este jueves se vio un destello de esperanza cuando se conoció que Hernán Gil salió con vida tras estar 170 horas bajo los escombros. En medio de ello, Migración Colombia emitió un comunicado en el que se lee que el flujo migratorio en la frontera venezolana se ha mantenido estable tras la emergencia.

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“Después del doble terremoto registrado el 24 de junio de 2026, los datos disponibles no evidencian un incremento extraordinario de los movimientos migratorios transfronterizos asociado a este evento”, expresó la entidad nacional, que también argumentó que, entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026, “la dinámica migratoria en la frontera con Venezuela mantuvo un comportamiento equilibrado entre los ingresos y las salidas”.

Los datos disponibles del último mes indicaron que se registraron 33.482 entradas y 32.753 salidas, con un saldo positivo de 729 movimientos. Sin embargo, el volumen de estos flujos disminuyó un 32,3 % en comparación con el mismo período de 2025, lo que evidencia una reducción general de la movilidad regular en la frontera.

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la situación es crítica. La ONU estima que puede haber unos 50.000 desaparecidos, mientras que los rescatistas van perdiendo la esperanza de encontrar sobrevivientes. De hecho, la misión de Países Bajos aseguró que puso fin a sus labores allá. A la par, se han conocido denuncias de persecución chavista a la ayuda.

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