¿Quiénes son los lefebvrianos, el grupo que desafía al papa León XIV y al Vaticano?

"Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!", escribió el papa León XIV en una carta dirigida a Davide Pagliarini. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

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Un suizo, un estadounidense y dos franceses fueron consagrados como obispos sin la autorización del papa León XIV, exponiéndose a la sanción más severa dentro de la Iglesia católica: la excomunión. Detrás de esto está la tensión que desde hace décadas mantiene la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X con el Vaticano.

El grupo, conocido como lefebvrianos o lefebvristas, remonta su oposición con la Santa Sede al Concilio Vaticano II. En esa asamblea, celebrada entre 1962 y 1965, se aprobaron varias reformas, entre ellas unas que cambiaron la forma en la que se oficiaba la misa hasta entonces.

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Antes en latín, a espaldas de los fieles y la lectura e interpretación de la Biblia reservadas para el clero, el Concilio permitió el uso de la lengua local en cada país para las celebraciones religiosas, que laicos leyeran los textos y la apertura al diálogo con otras confesiones no cristianas.

Los más conservadores no estuvieron de acuerdo con ello, y a partir de ahí fue que el arzobispo Marcel Lefebvre, con el apoyo del obispo François Charrière, fundó la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. El nombre tiene que ver, según escribió la BBC en un artículo del tema, con el hecho de que Pío X, en su pontificado entre 1903 y 1914, calificó al “modernismo” como “la síntesis de todas las herejías”.

Con presencia en Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y España, pero también en Estados Unidos, Canadá y Oceanía, las tensiones fueron creciendo a la par con el Vaticano. De hecho, en 1976, Lefebvre fue suspendido. Después, Juan Pablo II declaró a la fraternidad como “cismática”.

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¿Se han tratado de arreglar las tensiones?

Benedicto XVI dio algunos pasos hacia la reconciliación, como permitir la celebración en latín y levantó las excomuniones impuestas por su antecesor. Sin embargo, el papa Francisco volvió a limitar la misa “tridentina” en 2021.

Entonces, parece poco probable que las tensiones acaben, al menos de momento. El Vaticano exige que los lefebvrianos asuman plenamente las reformas conciliares, pero el superior general del grupo, Davide Pagliarini, se ha negado.

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