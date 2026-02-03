Migrantes en EE. UU. generaron más en impuestos que lo que recibieron en beneficios

Una familia se abraza en medio de las redadas de la Patrulla Fronteriza contra migrantes en New Orleans. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Un nuevo estudio publicado por el Instituto Cato reveló que, lejos de ser una carga financiera, la población inmigrante en los Estados Unidos ha funcionado como un salvavidas para las cuentas públicas del país durante los últimos 30 años.

Según el informe “Efectos recientes de los inmigrantes en los presupuestos gubernamentales: 1994–2023”, los migrantes han aportado significativamente más en impuestos de lo que han consumido en beneficios estatales como salud o educación. Esto rompe el mito de que los migrantes van a Estados Unidos a “vivir del gobierno”.

El análisis, que utiliza el modelo de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM), estima que, entre 1994 y 2023, los inmigrantes generaron un superávit fiscal acumulado de USD 14.5 billones. Esta cifra incluye USD 3.9 billones en ahorros por intereses de la deuda pública que el gobierno no tuvo que pedir gracias a estas contribuciones.

Los autores, David Bier, Michael Howard y Julián Salazar, subrayan que, sin la presencia de inmigrantes, la deuda pública de EE. UU. alcanzaría actualmente el 205 % del PIB, casi el doble de su nivel registrado en 2023. Es un umbral que muchos economistas consideran el “punto de no retorno” que desencadena crisis de impago o colapsos económicos.

“Incluso bajo este análisis conservador, los inmigrantes pueden haber prevenido ya una crisis fiscal”, señala el informe.

Migrantes en EE. UU.: un balance positivo

El estudio desglosa tres razones fundamentales por las cuales los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, impulsan el presupuesto nacional. El primero es que tienen una alta tasa de empleo. Los inmigrantes tienen 12 puntos porcentuales más de probabilidad de estar empleados que los nacidos en EE. UU. debido a que el 80 % de ellos está en edad laboral activa frente al 60 % de la población nativa.

Además, la mayoría de los migrantes llegan al país ya adultos, lo que significa que EE. UU. no costeó su educación básica. Por otro lado, reciben un 34 % menos en beneficios de vejez (en programas como el Seguro Social y Medicare) debido a requisitos de estatus legal y años de historial laboral.

Un tercer aspecto es el de los bienes públicos puros. Gastos masivos como la defensa nacional o la exploración espacial no aumentan porque llegue más gente. Y al haber más contribuyentes, el “costo por persona” de estos servicios disminuye para todos.

Los indocumentados también ayudan a EE. UU.

El estudio de Bier, Howard y Salazar revela una paradoja financiera: los inmigrantes indocumentados y no ciudadanos son, proporcionalmente, quienes generan un mayor beneficio neto al Estado. Esto sucede por una combinación de obligación fiscal y exclusión de beneficios.

A diferencia de los ciudadanos, millones de indocumentados pagan impuestos sobre la nómina bajo números de identificación fiscal (ITIN) o registros de seguridad social que no les pertenecen. Según el estudio, esto alimenta fondos como el Seguro Social y Medicare. Sin embargo, por ley, estas personas tienen prohibido reclamar estos beneficios al envejecer. El resultado es que el gobierno recibe “dinero gratis” que ayuda a sostener las jubilaciones de los ciudadanos nacidos en EE. UU. sin aumentar el gasto futuro.

Incluso los inmigrantes legales (no ciudadanos) deben esperar generalmente cinco años antes de poder acceder a programas federales como Medicaid o cupones de alimentos (SNAP). En el caso de los indocumentados, el acceso es prácticamente nulo. El estudio destaca que esta exclusión reduce drásticamente el gasto per cápita del gobierno en esta población, mientras que su consumo diario sigue generando impuestos a las ventas y su trabajo genera riqueza gravable.Es decir, mientras generan dinero para el fisco, paradójicamente no reciben sus beneficios.

“Los inmigrantes no ciudadanos —cerca de la mitad de los cuales estaban en los Estados Unidos ilegalmente— también fueron fiscalmente positivos para todos los niveles de gobierno. De hecho, los inmigrantes sin ciudadanía estadounidense representaron casi la mitad (44 %) de la contribución fiscal neta positiva de todos los inmigrantes entre 1994 y 2023: USD 6.3 billones de dólares en términos reales”, sentencia el estudio.

