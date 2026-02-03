Laboratorios biológicos ilegales encontrados en EE. UU.: esto es lo que se sabe

Laboratorio biológico ilegal recientemente allanado en Las Vegas, Nevada. Foto: Policía Metropolitana de Las Vegas - Policía Metropolitana de Las Vegas

El FBI y la Policía de Las Vegas en el estado de Nevada, Estados Unidos, desmantelaron el pasado sábado un presunto laboratorio biológico clandestino en una residencia de Sugar Springs Drive.

Según ABC News, las autoridades recolectaron más de 1.000 muestras biológicas que han sido enviadas a laboratorios federales para su análisis detallado, pues el caso estaría relacionado con el descubrimiento de hace tres años de un laboratorio similar encontrado en Reedley, California, en el que se hallaron patógenos como ébola, malaria y covid-19 en el lugar.

En respuesta al caso de Las Vegas, los representantes Kevin Kiley (Rrepublicano por California), Jim Costa (Demócrata por California) y David Valadao (Republicano por California) han solicitado una audiencia en el Capitolio para abordar un proyecto de ley bipartidista de salud pública que proteja a los estadounidenses de posibles “amenazas a la seguridad nacional”.

FBI and Metro Police Raid Illegal Bio Lab in Las Vegas | Cristina Laila, The Gateway Pundit



The FBI and Metro Police raided an illegal biological lab in Las Vegas on Saturday morning.



The bio lab in Vegas is possibly linked to another illegal lab under investigation in Fresno,… pic.twitter.com/9zBDIcC9cm — Owen Gregorian (@OwenGregorian) February 2, 2026

Laboratorios ilegales en EE. UU.: ¿qué sabemos?

El caso en Las Vegas empezó como una respuesta a una llamada por violaciones del código de vivienda en una zona residencial. Los vecinos notaron una actividad inusual de vehículos y personas que no encajaba con el perfil del lugar.

Según fuentes citadas por ABC News, la sospecha inicial de los inspectores locales cambió drásticamente al descubrir que el garaje de la propiedad estaba bajo llave y resguardaba equipo de laboratorio industrial, lo que activó de inmediato la intervención del FBI y especialistas en materiales peligrosos que vigilaron la propiedad días antes del registro oficial.

Una vez ingresaron a la vivienda, los investigadores hallaron en el garaje una infraestructura diseñada para la experimentación biológica ilegal. El sheriff Kevin McMahill detalló el hallazgo de múltiples refrigeradores y congeladores que contenían un “volumen significativo de material”, incluyendo frascos con líquidos de diversas composiciones y colores, así como contenedores de tamaño galón con sustancias desconocidas.

Además, el sitio estaba equipado con tecnología especializada como centrífugas e incubadoras, herramientas fundamentales para el cultivo de patógenos.

Según investigaciones preliminares de medios locales, la propiedad está vinculada a una empresa cuyo agente registrado es un ciudadano chino, Jia Bei Zhu, el mismo hombre que lideraba el laboratorio clandestino hallado en Reedley, California.

A finales de 2022, las autoridades de Reedley descubrieron un laboratorio en un almacén deteriorado que albergaba una operación de alta peligrosidad que incluía más de 20 agentes infecciosos como VIH, tuberculosis y malaria.

Según un informe del Congreso citado por The Hill, los investigadores también hallaron un congelador etiquetado como “Ébola”, un virus con una tasa de letalidad de hasta el 90 %.

También confirmó la presencia de casi 1.000 ratones modificados genéticamente y enfermos. De acuerdo con The New York Post, unos 200 ejemplares ya estaban muertos al momento del hallazgo, mientras que los 773 restantes tuvieron que ser sacrificados por las autoridades el pasado julio.

Según informes del Congreso, estos ratones fueron modificados genéticamente para portar virus como el covid-19 y ser utilizados en experimentos de laboratorio sin ningún tipo de supervisión o licencia. Los trabajadores del sitio intentaron justificar la operación alegando que se dedicaban al desarrollo de pruebas de embarazo y kits de diagnóstico de covid-19.

Las autoridades confirmaron que las direcciones proporcionadas por la compañía llevaban a oficinas vacías o ubicaciones en China que no pudieron ser verificadas, lo que alimentó la investigación sobre sus vínculos con el extranjero.

Alertas de seguridad nacional

El perfil de Jia Bei Zhu, también conocido como David He, ha elevado el caso a una dimensión de seguridad nacional. Según el informe del Comité Selecto de la Cámara de Representantes en el caso de California, Zhu no solo es un fugitivo con una deuda millonaria por robo de propiedad intelectual, sino que fue un alto funcionario en empresas controladas por el Estado chino.

El informe detalla que estas entidades tienen vínculos directos con la “fusión militar-civil” de la República Popular China, y que el laboratorio de Reedley recibió pagos millonarios inexplicables de bancos chinos mientras operaba en la clandestinidad.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, el reporte legislativo reveló una preocupante falta de coordinación federal en el pasado.

Nicole Zieba, administradora de la ciudad de Reedley, expresó su frustración al señalar que, aunque desde 2023 se alertó sobre lagunas en la seguridad nacional, el FBI cerró la investigación inicial en California al no encontrar “armas de destrucción masiva” de forma inmediata, mientras que los CDC se negaron a analizar las muestras de patógenos encontradas en ese momento.

Esta aparente inacción ha reavivado el temor sobre el potencial de bioterrorismo o accidentes biológicos catastróficos. El representante Kevin Kiley subrayó que estos laboratorios operan bajo el radar gracias a vacíos legales.

“Esto no puede seguir sucediendo”, declaró el congresista Kiley.

The illegal bio lab just raided in Las Vegas was operated by the same LLC and Chinese nationals as the one discovered in Reedley, CA. Here's what we know about the Reedley lab from a highly disturbing report I requested by the Select Committee on the Chinese Communist Party.



It… pic.twitter.com/kbkCuUpmvv — Kevin Kiley (@KevinKileyCA) February 2, 2026

Según congresistas, el problema radica en que los laboratorios privados que no manejan fondos federales o no están registrados para trabajar con agentes específicos escapan al radar de agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esto permite que fugitivos vinculados a intereses extranjeros operen instalaciones de alta peligrosidad en zonas residenciales sin ser detectados.

