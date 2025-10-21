¿Otra víctima de la violencia política? Asesinan al alcalde de Pisaflores (México)

Miguel Bahena se encontraba en la comunidad La Estancia cuando fue atacado. Foto: Archivo Particular

El alcalde de un poblado del estado mexicano de Hidalgo fue asesinado a balazos el lunes, informó el partido en el que militaba y autoridades locales.

Miguel Bahena se encontraba en la comunidad La Estancia, una de las localidades del municipio de Pisaflores que él gobernaba. En plena calle, sujetos armados lo atacaron y se dieron a la fuga, según reportes de la policía local.

“Bahena Solórzano fue alcanzado por varios disparos y, aunque sus familiares lo llevaron rápidamente a una clínica privada, los médicos verificaron que ya no mostraba signos vitales”, según indicó teleSUR citando a medios locales.

El Partido Verde, aliado del oficialismo y en el que militaba la víctima, expresó en un comunicado “su más profunda consternación” ante este “cobarde asesinato”.

“Desde el comité Ejecutivo Nacional, hacemos un llamado firme y urgente a las autoridades correspondientes para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva y transparente” con el fin de la “detención y castigo de los responsables”, aseguró un comunicado del partido.

Según los reportes policiales, el cuerpo del alcalde presentaba al menos cinco impactos de bala.

El municipio en el que ocurrieron los hechos ya viene con un historial de tragedias recientes en otro ámbito. Por ejemplo, es uno de los lugares que resultaron afectados por las intensas lluvias que afectaron hace dos semanas al centro y este de México, con saldo hasta este lunes de 76 muertos y 27 desaparecidos.

Estadísticas sobre el crimen contra políticos en México

La violencia política en México parece ser preocupante. Data Cívica y México Evalúa muestra que 2024 “fue el año en el que se registraron más víctimas de violencia político-criminal, con 661 personas e instalaciones atacadas”. A este año le sigue 2023, con 570.

Además, los datos recalcan que el 77,9 % tanto de personas como de instalaciones que fueron atacadas “ocupaban o competían por puestos a nivel municipal”.

La muerte de Bahena ocurre en medio de la violencia ligada al narcotráfico que golpea a México desde hace casi dos décadas, por la cual numerosos políticos locales han sido asesinados.

