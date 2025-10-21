Esto se sabe del colombiano y el ecuatoriano sobrevivientes de ataque en el Caribe

Imagen de referencia. Una de las imágenes proporcionadas por el gobierno de EE. UU. sobre los ataques que se han llevado a cabo en el Caribe. Foto: EFE - @SecWar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos personas, una ecuatoriana y otra colombiana, sobrevivieron al sexto ataque que realizó Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe, que según Washington llevaba drogas.

Desde agosto pasado, EE. UU. mantiene buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una campaña para frenar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

El ataque que dejó sobrevivientes ocurrió el 16 de octubre. El objetivo de la ofensiva, según el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron los “cuatro conocidos narcoterroristas” que se encontraban en la embarcación.

Tal afirmación se hizo sin que EE. UU. presente pruebas sobre los individuos. De hecho, los dos sobrevivientes, en un inicio detenidos por la Marina estadounidense, fueron liberados, lo que generó dudas sobre las afirmaciones de Trump.

Es más, Jack Goldsmith, exfuncionario del Departamento de Justicia de EE.UU. y actual profesor en Harvard, citado por CNN, cuestionó: “¿tan peligrosos [eran los sobrevivientes] como para intentar matarlos con una operación militar, pero no lo suficiente como para juzgarlos?”.

El caso del ecuatoriano

Un ecuatoriano quedó libre tras ser repatriado a su país, informó el lunes la Fiscalía general.

La Fiscalía indicó a través de un grupo de prensa vía WhatsApp que el repatriado, conocido como Andrés Fernando Tufiño Chila, según una fuente de CNN, quedó libre debido a que no cometió un delito en su país.

“Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta Institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener”, señaló la entidad acusadora.

“Tampoco tenía procesos pendientes en su contra”, agregó.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó el lunes a Trump en la red social X que su nación “se mantiene firme en la lucha mundial contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que exigen la unidad entre las naciones comprometidas con la paz y la prosperidad”.

“Nuestro compromiso es claro: luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región”, añadió el gobernante ecuatoriano, uno de los principales aliados de Washington en la región.

Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico, que en su disputa por el poder ha convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica.

Le recomendamos: De baterista de metal a primera mujer en liderar Japón: esta es Sanae Takaichi

El colombiano que sobrevivió al ataque

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, fue quien informó que el colombiano era Jeison Obando Pérez, un hombre de 34 años, que según el funcionario arribó en mal estado al país.

Llegó a Bogotá “con trauma cerebral, sedado, drogado, respirando con ventilador”. El ministro aseguró que Obando es un “criminal” y dijo que deberá enfrentar a la justicia por narcotráfico.

Por su parte, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, mostró en momentos anteriores su inconformismo frente a las acciones de Estados Unidos en el Caribe.

“Funcionarios del Gobierno de EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, dijo previamente Petro cuando acusó a Washington de asesinar a un pescador colombiano en medio de las operaciones que hacía en el mar.

Las tensiones se han incrementado. Recientemente Trump aseguró que cancelará la ayuda financiera para Colombia.

Además, las operaciones en el Caribe no parecen estar cerca de cesar. En medio del despliegue militar Estados Unidos atacó, al menos, siete embarcaciones que presuntamente transportaban drogas. Esto ha dejado un saldo de, aproximadamente, 30 muertos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com