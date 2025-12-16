Milei entra a la pelea del fútbol argentino: esto es lo que está pasando

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Foto: Agencia AFP

El presidente argentino Javier Milei sumó esta semana al fútbol local a su agenda de confrontación política, luego de que Patricia Bullrrich, senadora de su partido y exministra de Seguridad, denunciara por presunta corrupción a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que respondió acusando al Gobierno de llevar adelante un “ataque coordinado” para intervenir la entidad.

La ofensiva se inició cuando la senadora Bullrich, figura central del oficialismo, presentó una denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

Bullrich acusó a los dirigentes de presuntas violaciones a los principios de integridad, transparencia, deber fiduciario, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos. En un mensaje difundido en la red social X, la legisladora pidió investigar “a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, y reclamó sanciones disciplinarias en caso de comprobarse los cargos.

La denuncia se produce en un contexto judicial adverso para la AFA. En la última semana, la Justicia argentina ordenó allanamientos en la sede de la entidad y en las instalaciones de al menos 17 clubes, además del predio de entrenamiento de la selección argentina en Ezeiza, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero a través de una entidad financiera vinculada al fútbol.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA por supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Tapia negó públicamente cualquier irregularidad en su gestión.

La respuesta de la AFA no tardó en llegar. En un duro comunicado, la entidad acusó al Gobierno de Milei de haberla elegido como “blanco de sus ambiciones políticas” y denunció un “ataque coordinado” para condicionar su funcionamiento.

La AFA recordó que Tapia y Toviggino asumieron en 2017 “una institución devastada” y sostuvo que su gestión devolvió a la entidad “un lugar central en el fútbol mundial”.

El texto también enmarca el conflicto en una disputa de largo aliento entre el poder político y la dirigencia del fútbol. La AFA aseguró haber enfrentado amenazas de intervención durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y presiones para imponer candidatos afines durante la administración de Alberto Fernández (2019-2023).

Uno de los puntos más sensibles del enfrentamiento actual es el intento del Gobierno de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas, promovido por Milei como parte de su agenda liberal. La AFA rechaza esa iniciativa y defiende el sistema de asociaciones civiles sin fines de lucro, que rige históricamente en el fútbol argentino.

La tensión escaló incluso al plano simbólico. El pasado fin de semana, Milei y miembros de su gabinete celebraron el título de Estudiantes de La Plata, club cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, mantiene un abierto conflicto con la AFA, un gesto leído en el ambiente futbolístico como una señal política en medio de la disputa.

