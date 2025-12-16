Una “arma de destrucción masiva”: lo que implica la orden de EE. UU. sobre el fentanilo

Más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos en Estados Unidos. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo, droga que ha generado estragos en la población estadounidense en años recientes, “como un arma de destrucción masiva”.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca.

“Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor”, explicó el presidente estadounidense.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

Trump anunció la firma de la orden en un evento celebrado para condecorar a militares por su labor defendiendo la frontera con México. El mandatario declaró que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo a Estados Unidos, en parte porque quieren matar a estadounidenses”.

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, “una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera”, y aseguró que China está “colaborando estrechamente” con EE. UU. “para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía”.

“Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será”, añadió.

El texto de la orden asegura que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y que su producción y venta “por parte de organizaciones terroristas extranjeras y carteles financia las operaciones de estas entidades —que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo— y les permite socavar nuestra seguridad nacional y el bienestar de nuestra nación”.

Le recomendamos: Estados Unidos incluye al Clan del Golfo en la Lista Clinton y es declarada organización terrorista

La orden instruye a varios secretarios del Gabinete a reforzar la lucha contra el tráfico de fentanilo, y en concreto, establece que “el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito”.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha estado en el foco en las últimas semanas debido a los polémicos bombardeos que él mismo ha coordinado sobre lo que Washington asegura que son lanchas que trafican narcóticos desde Venezuela, lo que el país suramericano rechaza.

¿Qué implica el reconocimiento sobre el fentanilo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno “va a analizar las implicaciones” que tiene la orden ejecutiva firmada por Trump.

“Por un lado, vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes y, tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal, se utiliza como anestésico”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La gobernante mexicana cuestionó las “implicaciones” de esta orden ejecutiva cuando esta droga es legal y cuando no, sobre todo cuando se le clasifica como “un arma de destrucción química”.

Reiteró, asimismo, que la posición del Gobierno de México va “más allá de la parte punitiva” en la que “debe perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas”.

Sheinbaum enfatizó que “el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas” y sentenció que la visión del gobierno que encabeza es distinta a la de Trump.

“Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas, si no se atienden las causas será el fentanilo u otra droga seguirán utilizándose drogas”, concluyó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com