Milei, Noboa y Machado celebran preconteo que favorece a Abelardo de la Espriella

El presidente de Argentina, Javier Milei, desde el balcón de la Casa Rosada. Foto: AFP - LUIS ROBAYO

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El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, fue de los primeros en felicitar a Abelardo de la Espriella, quien según los resultados preliminares ha ganado las elecciones presidenciales de Colombia.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como El Tigre), también representante de la extrema derecha.

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Milei añadió: “Felicito enormemente a @ABDSPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, concluyó en su mensaje, que como siempre lo firmó con la frase “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”. Al mencionar “la libertad avanza” se refiere a lo que él considera el avance de la extrema derecha en Latinoamérica, pero también al nombre de su partido en Argentina.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó este domingo al ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmando en X que “hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria”. Noboa agregó: “Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

Las relaciones entre Noboa y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se mantuvieron tensas en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el presidente de Ecuador para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.

Del lado venezolano, la opositora en exilio María Corina Machado celebró el triunfo de de la Espriella también en X afirmando que “hoy Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz. Que Dios bendiga a Colombia en esta nueva etapa. Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”.

En la región las celebraciones continuaron con el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien usó el famoso “Firmes por la patria” de de la Espriella para felicitar al candidato.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”, dijo en X.

En España, el presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al ultraderechista Abelardo de la Espriella por su victoria este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda, y en su cuenta de X ha afirmado que “los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro”.

Abascal ha manifestado que: “Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”.

“Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante, Colombia! #FirmesPorLaPatria”, concluye el post de Abascal, que lo acompaña de una fotografía en la que aparece con de la Espriella y un mensaje de este último que refiere: “Le ganamos al voto fusil y a la compra de votos y a los partidos tradicionales y a la corrupción y a los de siempre y a la guerrilla. GANÓ COLOMBIA”.

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