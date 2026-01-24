Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Minnesota enfrenta otro tiroteo de ICE: una persona murió en plena calle

Tiroteo de ICE sacude Minneapolis nuevamente, una persona muere en medio de las protestas y el gobernador Tim Walz exige fin de operaciones federales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo y Agencia AFP
24 de enero de 2026 - 06:25 p. m.
Un hombre fue baleado por agentes federales en Minneapolis mientras manifestantes se reunían cerca del lugar, el 24 de enero de 2026.
Un hombre fue baleado por agentes federales en Minneapolis mientras manifestantes se reunían cerca del lugar, el 24 de enero de 2026.
Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense de 37 años en Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

Vínculos relacionados

Trump amenaza a Canadá con “aranceles del 100 %” en caso de un acuerdo comercial con China
Protestas en Minneapolis contra las redadas antiinmigración tras detención de un niño
Opositora de Primero Justicia denuncia que ICE detuvo en EE. UU. a un exalcalde venezolano

Según The New York Times, los agentes federales abrieron fuego y mataron a un hombre en Minneapolis, basándose en información de funcionarios locales y federales con conocimiento del incidente.

El gobierno de Mineápolis dijo en la misma red social “tener conocimiento” de “nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales” cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Un video no confirmado que circula en las redes sociales muestra a varios agentes con chalecos con el distintivo “Policía” forcejeando para derribar a una persona antes de dispararle en varias ocasiones.

El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que las autoridades locales conocen la identidad del hombre blanco de 37 años, residente y ciudadano estadounidense, asesinado esta mañana por agentes federales, aunque su nombre no se ha divulgado aún.

Previamente, algunas agencias de noticias habían reportado erróneamente que tenía 51 años. O’Hara lamentó que las autoridades federales no hayan compartido detalles del incidente con la policía municipal ni con el gobierno de la ciudad, según The Guardian.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Estados Unidos

ICE

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.