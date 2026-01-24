Minnesota enfrenta otro tiroteo de ICE: una persona murió en plena calle

Un hombre fue baleado por agentes federales en Minneapolis mientras manifestantes se reunían cerca del lugar, el 24 de enero de 2026. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, denunció el sábado “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales en Estados Unidos, dos semanas después de que un miembro del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense de 37 años en Mineápolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro tiroteo atroz por parte de agentes federales esta mañana. Minnesota ya está harta. Esto es repugnante”, dijo Walz en X.

Según The New York Times, los agentes federales abrieron fuego y mataron a un hombre en Minneapolis, basándose en información de funcionarios locales y federales con conocimiento del incidente.

El gobierno de Mineápolis dijo en la misma red social “tener conocimiento” de “nuevos disparos que involucran a fuerzas del orden federales” cerca de un cruce de calles de esta ciudad del norte de Estados Unidos, sacudida desde hace varias semanas por manifestaciones contra la presencia de ICE.

Un video no confirmado que circula en las redes sociales muestra a varios agentes con chalecos con el distintivo “Policía” forcejeando para derribar a una persona antes de dispararle en varias ocasiones.

El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que las autoridades locales conocen la identidad del hombre blanco de 37 años, residente y ciudadano estadounidense, asesinado esta mañana por agentes federales, aunque su nombre no se ha divulgado aún.

Previamente, algunas agencias de noticias habían reportado erróneamente que tenía 51 años. O’Hara lamentó que las autoridades federales no hayan compartido detalles del incidente con la policía municipal ni con el gobierno de la ciudad, según The Guardian.

