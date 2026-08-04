Muere migrante salvadoreño bajo custodia de ICE en un centro de detención de Nueva Jersey

Un agente de ICE porta gas pimienta durante una protesta en el centro de detención Delaney Hall por la muerte del migrante Edwin Jovanny López Cornejo, en Newark, Nueva Jersey. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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Un migrante salvadoreño murió este lunes mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según informaron las autoridades, en medio de la creciente controversia por las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Edwin López-Cornejo, un salvadoreño de 41 años detenido en el centro de detención Delaney Hall, falleció el sábado en el Hospital Universitario de Newark, donde fue declarado muerto por el personal médico, de acuerdo con un comunicado divulgado el lunes por ICE.

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A comienzos de este año, el centro de detención privado estuvo en el centro de una serie de protestas durante varios días, luego de que organizaciones y manifestantes denunciaran presuntas condiciones inadecuadas e inhumanas para las personas recluidas en sus instalaciones. Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, lo que llevó al alcalde de la ciudad a imponer un toque de queda temporal.

Según la versión entregada por ICE, el salvadoreño sufrió una emergencia médica dentro del centro de detención, por lo que el personal llamó al 911 para solicitar asistencia de urgencia. Sin embargo, pese a la intervención de los servicios médicos, el hombre falleció. La agencia no ha revelado la causa de muerte.

De acuerdo con ICE, López-Cornejo fue detenido por la Patrulla Fronteriza en 2006 tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos y fue deportado a El Salvador ese mismo año. Posteriormente, en una fecha no especificada, volvió a entrar al país sin autorización.

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El migrante fue arrestado nuevamente el pasado 18 de junio en Plainfield, Nueva Jersey, y trasladado a Delaney Hall, donde permanecía bajo custodia mientras esperaba su proceso de expulsión, según la agencia migratoria.

López-Cornejo se convirtió en la segunda persona en morir dentro de este centro de detención de Nueva Jersey desde su inauguración el año pasado. Según informó CNN, en 2025 fallecieron más personas bajo custodia migratoria de ICE que en cualquier otro año de las últimas dos décadas, y las cifras de 2026 podrían superar ese registro.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, expresó este lunes su preocupación tras conocer la muerte del migrante salvadoreño y aseguró que el caso debe ser investigado para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En un comunicado, la mandataria envió sus condolencias a los familiares de López-Cornejo y afirmó que sus allegados “merecen respuestas” sobre lo ocurrido. Además, señaló que su administración trabaja junto con la delegación del estado en el Congreso para recopilar información sobre el caso.

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“ICE se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”, afirmó la agencia en un comunicado. También defendió que los detenidos reciben atención médica desde su ingreso al sistema migratorio y durante toda su permanencia, y aseguró que “en ningún momento durante la detención se niega atención de emergencia a un extranjero detenido”.

Un reportaje de NBC News indicó que datos internos de ICE y registros de más de 1.000 llamadas al 911 en seis centros de detención muestran un aumento en los intentos de suicidio y casos de autolesiones entre inmigrantes detenidos. Según esa investigación, se registraron al menos 28 incidentes graves de daño autoinfligido en los últimos meses.

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