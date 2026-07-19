Muere otro militar de EE. UU. en Irak: ya son 17 las bajas en la guerra con Irán

Seguidores del clérigo chií iraquí Muqtada al‑Sadr ondean banderas nacionales de Iraq durante una protesta contra los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, este sábado en la Plaza Tahrir de Bagdad (Irak). Foto: EFE - CEERWAN AZIZ

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Un militar estadounidense murió durante la detonación controlada de munición sin explotar perteneciente a un dron iraní derribado en el norte de Irak, según informó el domingo el ejército.

Con el fallecimiento ocurrido el sábado, la cifra confirmada de bajas militares estadounidenses asciende a 17 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con una oleada de ataques contra objetivos iraníes el 28 de febrero.

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El viernes murieron dos militares estadounidenses en Jordania y se hallaron restos no identificados en la zona, añadió el domingo el Mando Central de Estados Unidos.

El Departamento de Defensa informó además que este domingo fueron hallados restos humanos en las cercanías del lugar donde desapareció un tercer militar estadounidense. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si corresponden al soldado reportado como desaparecido.

Estas bajas reflejan la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se reactivó esta semana tras el colapso de un frágil acuerdo de paz que buscaba detener la guerra iniciada a finales de febrero. El conflicto comenzó luego de que la administración de Donald Trump, en coordinación con el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, lanzara ataques contra la cúpula del régimen iraní.

Aunque desde abril los enfrentamientos habían disminuido en intensidad como parte de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un cese de las hostilidades, la reciente ruptura de las negociaciones volvió a elevar la tensión en la región. La guerra no solo ha dejado un alto número de víctimas, sino que también ha generado repercusiones en la economía mundial.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica bajo control iraní por la que, en condiciones normales, circula cerca del 20 % de las exportaciones globales de petróleo. Cualquier alteración en ese corredor tiene el potencial de impactar los mercados energéticos internacionales.

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