Dos militares de EE. UU. mueren en ataque de Irán en Jordania; otro sigue desaparecido

Buques de carga anclados cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa oriental de los Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP - AFP

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Dos militares estadounidenses murieron y otro permanece desaparecido tras un ataque ocurrido el viernes 17 de julio en Jordania, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según la institución, los efectivos participaban en operaciones para defender territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones lanzados por Irán. Se trata de las primeras bajas militares de Estados Unidos registradas en el conflicto con Irán desde marzo.

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Además, cuatro militares estadounidenses que resultaron heridos fueron trasladados a hospitales en Jordania y posteriormente dados de alta, de acuerdo con el CENTCOM. La institución también informó que otros efectivos sufrieron lesiones leves y ya retomaron sus funciones.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lamentó la muerte de los militares en un mensaje publicado en la red social X, donde rindió homenaje a los soldados caídos y aseguró que su sacrificio fortalecerá la determinación del país.

Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) se atribuyó el ataque contra una base militar en Al-Azraq, Jordania, utilizada por fuerzas estadounidenses. En un comunicado, afirmó que la ofensiva se realizó con misiles y drones y aseguró haber destruido varias aeronaves desplegadas en la instalación.

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Desde que inició la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán, han muerto 16 militares estadounidenses de acuerdo con el sistema de análisis de bajas del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

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Por su parte, autoridades iraníes informaron este sábado que otras 12 personas murieron en las últimas 24 horas, con lo que el balance de víctimas mortales en el país durante esta fase del conflicto ascendió a 50. Además, un vicegobernador de la provincia de Hormozgan aseguró que un ataque con misiles de Estados Unidos destruyó una planta desalinizadora de agua. Hasta el momento, las Fuerzas Armadas estadounidenses no se han pronunciado sobre esa acusación.

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