Muerte de Miguel Uribe: EE. UU. exige justicia y se solidariza con Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este lunes 11 de agosto su pesar por la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien falleció en Bogotá tras permanecer dos meses hospitalizado a raíz de un atentado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio afirmó sentirse “profundamente entristecido” por la noticia y aseguró que Estados Unidos se solidariza con la familia del dirigente político y con el pueblo colombiano, “tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

Su declaración se suma a las reacciones de líderes nacionales e internacionales que han condenado el crimen y pedido el pronto esclarecimiento de los hechos.

El atentado y sus consecuencias

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el pasado 7 de junio durante un mitin político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Un joven de 15 años le disparó ocho veces con una pistola Glock 9 mm. Tres proyectiles lo impactaron: uno en la pierna y dos en la cabeza. Gravemente herido, fue trasladado inicialmente a un centro asistencial cercano y luego remitido a la Fundación Santa Fe, donde permaneció en cuidados intensivos y fue sometido a múltiples cirugías.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado se deterioró el pasado fin de semana por una nueva hemorragia cerebral, lo que derivó en su muerte en la madrugada de este lunes.

Avances de la investigación

El caso es investigado como un crimen político. La Fiscalía y la Policía han capturado a seis personas presuntamente vinculadas al atentado, entre ellas el autor material, quien se encuentra bajo medida de aseguramiento. También han sido procesados varios implicados por su participación en la planeación, logística y ejecución del ataque, incluyendo alias “el Costeño” o “Chipi”, señalado como cerebro operativo.

Según el ente acusador, el menor atacante habría recibido el arma y cambiado de ropa dentro de un vehículo minutos antes del atentado. La investigación ha incluido el análisis de cientos de horas de video y más de 30 entrevistas. Las autoridades aún trabajan para identificar a los autores intelectuales.

