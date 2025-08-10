Israel mata a cinco periodistas de Al Jazeera con ataque aéreo en Gaza

Fotografía de archivo del ataque al hospital de Al Shifa, el mayor centro hospitalario de la Franja de Gaza, asediado por Israel en 2024. Foto: EFE - Ahmad Awad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cinco periodistas de Al Jazeera, entre ellos el reconocido corresponsal Anas al-Sharif, murieron este domingo en un ataque aéreo israelí contra una carpa de prensa instalada frente a la entrada principal del hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza.

El medio informó que, además de Al-Sharif, también murieron el reportero Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa. Todos se encontraban cubriendo la situación en la zona cuando fueron alcanzados por el bombardeo.

En un comunicado, el ejército israelí admitió que el ataque tenía como objetivo a Al-Sharif, a quien acusó de ser “jefe de una célula terrorista de Hamás” y de “promover ataques con cohetes contra civiles israelíes y fuerzas de las FDI”. También afirmó que se tomaron “medidas para mitigar daños a civiles” y que se usó “munición precisa”. No se refirió a la muerte de los otros cuatro periodistas.

Le puede interesar: Protestas masivas en Tel Aviv contra el plan israelí de ocupar Ciudad de Gaza

Las acusaciones contra Al-Sharif forman parte, según Al Jazeera, de una “campaña de incitación” contra sus corresponsales en Gaza. La cadena denunció hace dos semanas que portavoces militares israelíes buscaban justificar la agresión contra sus equipos mediante señalamientos no respaldados por pruebas verificadas.

Al-Sharif, de 28 años, era conocido por su cobertura de primera línea desde el norte de Gaza y por sus reportajes sobre la crisis humanitaria y la hambruna. En enero, durante una transmisión en vivo tras un alto el fuego, se quitó el chaleco antibalas mientras era rodeado por gazatíes que celebraban la pausa en los combates. En julio, declaró ante el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que vivía con la sensación constante de que podía ser bombardeado en cualquier momento.

Minutos antes de su muerte, Al-Sharif publicó en X el siguiente mensake: “Última hora: Un intenso y concentrado bombardeo israelí utilizando ‘cinturones de fuego’ está golpeando las zonas este y sur de la ciudad de Gaza”.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Tras conocerse la noticia, su cuenta difundió un mensaje póstumo escrito en abril. En él, el periodista advertía: “Si estas palabras llegan a ustedes, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz… No olviden Gaza, y no me olviden en sus oraciones”.

Según el CPJ, al menos 186 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, la mayoría palestinos. El Gobierno de Gaza eleva la cifra a más de 230.

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de urgencia para tratar tanto el asesinato de los comunicadores como el plan israelí de tomar el control de Ciudad de Gaza y desplazar a cerca de un millón de palestinos.

Lea también: Israel mata a una periodista embarazada y toda su familia con bombardeo en Gaza

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com