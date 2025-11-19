Presidente de Panamá llama “patriota” a quien llegue tarde por celebrar el paso al Mundial

Aficionados de Panamá celebran su clasificación al Mundial de 2026 este martes, en la Ciudad de Panamá (Panamá). Foto: EFE - Carlos Lemos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como “patriota” a la persona que llegue tarde a trabajar por celebrar la clasificación de la selección panameña al Mundial de Norteamérica-2026.

“Celebremos en paz, todos unidos, si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño, el orgullo nacional permite flexibilidad”, escribió Mulino en su cuenta de X.

“PANAMÁ AL MUNDIAL CARAJO¡¡¡¡¡¡”, había escrito poco antes el mandatario dando las gracias a la selección panameña por “su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza”.

Miles de personas salieron a las calles de Panamá a celebrar la clasificación de la selección canalera a su segundo Mundial, tras ganarle a El Salvador en la última fecha de la eliminatoria final de Concacaf.

En Ciudad de Panamá, los aficionados se apostaron en las calles para ver pasar el autobús descapotable con los jugadores y el cuerpo técnico, que recorrió las principales vías ante la algarabía de los concentrados.

En 2017, cuando Panamá clasificó al Mundial por primera vez, Rusia-2018, el presidente de entonces, Juan Carlos Varela, decretó día libre para conmemorar la efeméride.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com