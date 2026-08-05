Nate Morris expone ante el Senado su posible plan como embajador en Colombia

Imagen de referencia de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y de Nate Morris, nominado como embajador de EE. UU. en Colombia. Foto: Redes s

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El empresario republicano Nate Morris, nominado por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense como parte de su proceso de confirmación.

Durante la audiencia, Morris presentó sus prioridades para la relación bilateral entre Washington y Bogotá, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional y el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países.

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El nominado aseguró que Colombia sigue siendo un socio estratégico para Estados Unidos en América Latina y destacó la importancia de trabajar conjuntamente frente a los desafíos que afectan la estabilidad del hemisferio, entre ellos el crimen organizado y las redes internacionales de drogas.

Morris también abordó la importancia de mantener una relación basada en intereses compartidos, en un momento marcado por tensiones regionales relacionadas con Venezuela, migración y seguridad fronteriza. Durante su proceso de confirmación, los senadores cuestionaron al candidato sobre la política de Washington hacia América Latina y los retos que enfrentará si es aprobado para ocupar el cargo.

La nominación de Morris generó atención debido a su perfil político y empresarial. Antes de ser seleccionado para representar a Estados Unidos en Bogotá, fue candidato republicano al Senado por Kentucky, aunque abandonó esa carrera luego de recibir la propuesta de incorporarse a la administración Trump.

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Si el Senado confirma su nombramiento, Morris asumirá la representación diplomática de Estados Unidos en Colombia en un momento clave para la relación bilateral, marcada por debates sobre cooperación antidrogas, comercio, migración y seguridad regional.

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