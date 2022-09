Nayib Bukele buscará su reelección en El Salvador, ¿puede hacerlo?

El Tribunal Supremo Electoral señaló que acatará la resolución de la sala Constitucional de la Corte Suprema y avalará que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de la reelección presidencial. Foto: EFE - Rodrigo Sura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará la reelección en los comicios generales de 2024. “Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República”, señaló el mandatario en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión, en virtud del aniversario número 201 de la independencia del país.

En las elecciones de 2024, los salvadoreños, además de elegir presidente, deberán votar por una nueva Asamblea Legislativa y por los consejos municipales de los 262 municipios del país.

Le sugerimos: El gobierno anunció nuevas medidas para agilizar el trámite de la visa de EE. UU.

Bukele reconoció que “más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión” de buscar nuevamente la presidencia por otros cinco años. Sin embargo, “no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño”, sostuvo el mandatario, quien goza de una amplia popularidad, según lo señalan diversas encuestas.

A mediados del 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador emitió una resolución que habilita la reelección presidencial inmediata, pese a que algunos críticos consideran que la Carta Magna lo prohíbe.

Si bien goza de un fuerte apoyo popular interno, Bukele mantiene, sin embargo, relaciones tensas con Estados Unidos, su viejo aliado en el continente. Las relaciones, de por sí complejas con el presidente Joe Biden, se enredaron aún más desde que en mayo de 2021, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a los magistrados de una sala de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual fue considerado “antidemocrático” por Estados Unidos.

¿Bukele puede reelegirse?

Para el presidente salvadoreño, que una nación desarrollada lo critique por su decisión de buscar la reelección “sería una protesta hipócrita”. “Prácticamente, todos los países desarrollados tienen la reelección”, dijo Bukele, que leyó un listado del FMI de 39 países desarrollados que tienen contemplada dicha figura, entre los que mencionó a “Andorra, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia (...) y Estados Unidos”.

Le puede interesar: “Podemos servir de ejemplo de potencias mundiales responsables”: Xi Jinping a Putin

Sin embargo, la apuesta de Bukele divide a los expertos de su país. Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, una ONG que fiscaliza la corrupción, el mandatario salvadoreño “no tiene derecho a la reelección”. Antes de conocer su intención de postularse a un nuevo mandato, dijo: “Él no puede buscar la reelección, pues la Constitución se lo prohíbe (...). Hacerlo es ir en contra del ordenamiento jurídico y no respetar las leyes, aunque eso no es nada extraño por parte de él”.

Mientras que, al contrario, el exministro de Justicia Francisco Bertrand, respetado abogado constitucionalista, aseguró recientemente que Bukele “sí está habilitado a buscar la reelección, tomando en cuenta la decisión de la Sala de lo Constitucional, que es inapelable”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que acatará la resolución de la sala Constitucional de la Corte Suprema y avalará que Bukele se inscriba, en su debido tiempo, como candidato en busca de la reelección presidencial. Tras el anuncio del mandatario, unas personas celebraron en distintos lugares de la capital, San Salvador, quemando petardos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.