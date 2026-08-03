“Necesitamos ideas”: el correo que revela las dudas de EE. UU. en la guerra contra Irán

Un puente gravemente dañado, que fue alcanzado por un ataque estadounidense, es fotografiado a lo largo de la carretera que conecta Roudan y Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 18 de julio de 2026. Foto: AFP - AMIR HOSSEIN KHORGOOEI

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La guerra entre Estados Unidos e Irán parece entrar en un punto muerto: no hay una salida clara al conflicto, pero tampoco avances significativos hacia un acuerdo que permita detenerlo. Según reveló CNN, un alto mando del comando militar estadounidense encargado de la operación contra Irán envió un correo electrónico con un mensaje que refleja la incertidumbre interna: “Necesitamos ideas”.

Un oficial de la división de inteligencia del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) pidió a un amplio grupo de analistas militares explorar nuevas estrategias para aumentar la presión sobre Irán. En el mensaje, enviado el miércoles y citado por una fuente familiarizada con el asunto, el funcionario planteó la necesidad de encontrar métodos “nuevos, creativos y poco convencionales” para castigar al gobierno iraní.

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Esto, según los analistas consultados por CNN, resulta inusual, ya que este tipo de solicitudes normalmente no se realizan por correo electrónico. Sin embargo, podría evidenciar que la campaña militar estadounidense ha llegado a un punto en el que los ataques aéreos empleados hasta ahora no serían suficientes para alcanzar el objetivo declarado por Washington: destruir el programa nuclear de Irán.

El correo fue enviado antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump anunciara nuevas amenazas de ataques contra Irán, una operación que finalmente decidió suspender durante el fin de semana. La decisión llegó después de que líderes de la región intervinieran para intentar reducir la escalada, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, quien habría llamado directamente al mandatario estadounidense para pedirle moderación.

En las últimas semanas, la confrontación entre Estados Unidos e Irán ha escalado con una intensificación de los ataques de ambos bandos. Mientras Washington ha aumentado sus operaciones militares, Teherán ha respondido con ofensivas contra países del Golfo aliados de Estados Unidos. Incluso Arabia Saudita se habría involucrado directamente en el conflicto tras lanzar un ataque contra Irak.

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Esta escalada responde a la estrategia de Trump de proyectar mayor fuerza militar y ejercer una presión más contundente sobre Irán, país que el mandatario considera una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Al ser preguntado sobre una posible salida al conflicto, Trump afirmó que su intención es lograr la victoria y sostuvo que Estados Unidos seguirá aumentando la presión sobre Irán hasta que el gobierno iraní se vea obligado a ceder.

Fuentes citadas por CNN señalaron que incluso con el uso del arsenal convencional más avanzado de Estados Unidos, los ataques aéreos podrían no ser suficientes para alcanzar objetivos estratégicos en Irán, debido a que varias instalaciones están ubicadas a gran profundidad bajo tierra. Según los expertos consultados, una destrucción completa podría requerir el despliegue de fuerzas terrestres, una alternativa de alto riesgo que Donald Trump ha evitado hasta ahora.

A esto se suman cuestionamientos sobre la información entregada por su administración acerca de las bajas militares: hasta el momento, 18 soldados estadounidenses han muerto durante el conflicto.

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El general Dan Caine, principal asesor militar de Donald Trump y jefe del Estado Mayor Conjunto admitió para CNN que una campaña basada únicamente en ataques aéreos difícilmente lograría cumplir todos los objetivos que el presidente había establecido para la operación contra Irán. Durante una comparecencia ante legisladores el mes pasado, Caine reconoció que la capacidad militar desde el aire tiene limitaciones y que no siempre permite alcanzar resultados definitivos. “El poder aéreo tiene sus límites”, afirmó.

La guerra también enfrenta crecientes cuestionamientos dentro de Estados Unidos. En el Congreso persisten las divisiones sobre la continuidad del financiamiento militar, mientras aumentan las preocupaciones por las bajas entre las tropas estadounidenses, un tema que genera inquietud incluso entre algunos votantes de Donald Trump. A esto se suman los cuestionamientos sobre si una escalada de las ofensivas para destruir la infraestructura estratégica de Irán podría terminar provocando más víctimas civiles y una crisis humanitaria de mayor alcance.

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