Israel bombardea el entorno del castillo de Beaufort, Patrimonio en Peligro de la Unesco

Imagen del Castillo de Beaufort. Foto: AFP - -

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El Ejército israelí realizó una masiva explosión a ambos lados del castillo de Beaufort, una fortificación medieval del sur del Líbano que ocupó Israel a finales de mayo y está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, informaron fuentes oficiales libanesas.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) detalló que en la madrugada de este viernes se produjo una “enorme e inaudita” explosión perpetrada por fuerzas israelíes, que calificó de “una de las más grandes, peligrosas y extensas perpetradas” en el sur del país.

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La información de ANN recoge que la explosión israelí se produjo en ambos lados del castillo de Beaufort, ubicado en el distrito meridional de Nabatieh, extendiéndose aproximadamente “cuatro kilómetros y cubriendo un área de 2.000 metros cuadrados”, aunque aseguró que aún se desconoce el alcance de los daños en esta fortaleza, construida en el siglo XI por los cruzados. Desde 1933 el castillo cuenta con la protección de la Ley de Antigüedades del Líbano y hace parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. A finales del siglo XX, el castillo sufrió daños importantes durante la invasión israelí al Líbano en 1982.

En concreto, en el extremo norte del castillo, en la zona de la ciudad de Arnoun, a aproximadamente 1,5 kilómetros de la fortaleza, el paisaje quedó “completamente transformado”, ya que colinas, rocas y campos fueron arrasados, y las casas desaparecieron a causa de la explosión, añadió la ANN.

También recogió que la explosión israelí tuvo como objetivo la zona de Al Dabsh, al este del castillo y perteneciente a la jurisdicción de la ciudad de Arnoun, y que esta cubrió un área de aproximadamente un kilómetro de longitud y arrasó decenas de casas.

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Este estratégico e histórico castillo, ubicado a menos de 10 kilómetros de Nabatieh y al norte del río Litani (sur libanés), fue ocupado el pasado 31 de mayo por el Ejército de Israel.

La Unesco decidió la semana pasada inscribirlo en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.

El Ejército israelí indicó de madrugada que había destruido de forma parcial una red de túneles del grupo chií libanés Hizbulá presuntamente creada a lo largo de dos décadas y localizada bajo la cordillera de Beaufort, en el sur del Líbano.

Según el comunicado militar, estos túneles servían como centro de mando desde donde el grupo supervisaba los ataques y las acciones de sus miembros.

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El Ejército confirmó que había desmantelado uno de estos túneles el pasado 13 de julio, y dijo que anoche destruyó “una parte significativa de la red” en el área de Beaufort.

Mientras, Hizbulá denunció en un comunicado que Israel continúa “con su proyecto criminal, agresivo y expansionista” en el sur del Líbano, y sostuvo que “la principal responsabilidad de la continuación de estos crímenes cada vez más graves recae en las autoridades libanesas, silenciosas, ausentes e incluso cómplices”.

Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.