Netanyahu afirma que “hay fecha” para la ofensiva en Rafah

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunido con su gabinete de guerra. Netanyahu reiteró que no habrá un acuerdo de tregua si no vuelven a casa los 133 rehenes que siguen en manos de Hamás, y añadió que Israel no cederá ante las "exigencias extremas" de los islamistas.

Foto: Gobierno de Israel/EFE - Gobierno de Israel