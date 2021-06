La Policía Nacional informó este martes que detuvo al aspirante opositor a la Presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga, quien es investigado por el Ministerio Público por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Luego de comparecer ante la Fiscalía por tres horas, Maradiaga habló con varios periodistas y confirmó el inicio de una investigación en su contra; minutos después fue arrestado, según informaron medios locales. Este es el tercer aspirante presidencial detenido por el régimen de Daniel Ortega en una semana.

En un comunicado, la Policía informó que Maradiaga es investigado “por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera, en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”. Según el diario El Confidencial, el precandidato informó a los periodistas que durante la audiencia en la Fiscalía le hicieron varias “preguntas alrededor de mi activismo internacional, mucho énfasis en mi rol como activista en el marco de la OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

“Fue una indagación bastante amplia de mi récord migratorio, preguntas de mis viajes alrededor del mundo en los últimos 10 años y las razones de cada uno de los viajes”, agregó Maradiaga.

La primera detenida, fue la opositora Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo. El 2 de junio, y luego de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de Chamorro, la policía antimotines dejó a la opositora bajo arresto domiciliario.

“Su casa sigue ocupada por la Policía”, escribió en redes sociales su hermano Carlos Chamorro. Horas antes, se conoció que la opositora fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. Ese día, la Fiscalía acusó a la líder de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos. La investigación en su contra empezó luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

Según el régimen de Ortega “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

“Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección”, dijo Chamorro a periodistas más temprano el martes. Ella considera los cargos una “farsa” para sacarla de la contienda electoral. La opositora, que no milita en ningún partido, tiene un 21% de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30%), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios locales.

Además de los arrestos de Chamorro y Maradiaga, la Policía Nacional allanó este lunes 7 de junio la vivienda del precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Arturo Cruz, quien es investigado por el Ministerio Público por los delitos de “provocación, proposición y conspiración en menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

Cruz, de 67 años y que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Washington, según el Ministerio Público. En esa gira, Cruz declaró su convicción de que Nicaragua será suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será apartada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y que el Congreso estadounidense aprobará la Ley Renacer para sancionar al círculo de Ortega.

Por su lado, una jueza nicaragüense ordenó prisión preventiva hasta por 90 días a Cruz, durante una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, solicitada por el Ministerio Público, y realizada por el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua. ”La resolución judicial otorgó la ampliación y detención del plazo para la realización de los actos investigativos por 90 días”, a solicitud de la Fiscalía, indicó el Poder Judicial en una declaración.

El arresto de Maradiaga ya generó reacciones del Gobierno de Estados Unidos. La subsecretaria de estado interina para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Julie Chung, condenó lo sucedido.

“La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga - el tercer líder opositor detenido en 10 días - confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, tuiteó Chung.

Con información de Efe*