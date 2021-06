Así encarcelan a sus opositores Daniel Ortega y Vladimir Putin

En Nicaragua la policía allanó la vivienda de la opositora Cristiana Chamorro (la candidata con más posibilidades de ganar en las urnas) con una orden de detención. Mientras que en Rusia, la policía registró los domicilios de varios opositores y encarceló al exdirigente de la organización crítica Rusia Abierta.

Fue en cuestión de horas que la justicia en Nicaragua inhabilitó a la opositora Cristiana Chamorro, la candidata con más posibilidades de ganar en las urnas, emitió una orden de captura y allanó su vivienda. Una táctica muy similar utilizada por Putin para silenciar a sus detractores. La policía rusa registró el martes los domicilios de varios opositores y encarceló al exdirigente de la organización crítica Rusia Abierta. Ambos casos fueron criticados por la comunidad internacional.

¿Qué pasó con Cristiana Chamorro?

Lo que se sabe hasta hora, según se lee en la cuenta de Twitter de su hermano Carlos Chamorro, es que luego de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de la opositora, la policía antimotines la dejó bajo arresto domiciliario. “Su casa sigue ocupada por la Policía”, escribió Carlos Chamorro. Horas antes, se conoció que la opositora fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. El anuncio se dio después de que la Fiscalía la acusara de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Le puede interesar: Gobierno de Daniel Ortega quiere sacar a Cristiana Chamorro de las elecciones

La Fiscalía empezó a investigar a Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), luego de que el Ministerio de Gobernación la señaló sorpresivamente por supuestas irregularidades en el manejo de la fundación que lleva el nombre de su madre (FVBCH), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

Según el régimen de Ortega “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.

Le puede interesar: Justicia ordena captura de opositora nicaragüense Cristiana Chamorro

“Yo soy inocente hasta que no me demuestren lo contrario. Aquí no me han podido demostrar ningún cargo, por tanto podemos acceder a cargos de elección”, dijo Chamorro a periodistas más temprano el martes. Ella considera los cargos una “farsa” para sacarla de la contienda electoral. La opositora, que no milita en ningún partido, tiene un 21% de apoyo ciudadano, el segundo mayor después de Ortega (30%), según un sondeo de la firma Cid Gallup divulgado la semana pasada en medios locales.

¿Por qué encarcelaron a Dmitri Gudkov?

La policía rusa registró el martes los domicilios de varios opositores y encarceló al exdirigente de la organización crítica Rusia Abierta. “Hay allanamientos en mi casa de campo cerca de Kolomna, al igual que en la de mi excolaborador Alexander Soloviov y de mi jefe de campaña Vitali Venidiktov. No sé la razón”, dijo en la red Telegram el opositor y exdiputado Dmitri Gudkov.

Le puede interesar: Cuando la persecución a los opositores no tiene límites

Su padre, Gennadi Gudkov, también exdiputado, dijo que la policía también llevaba a cabo una redada en su antigua oficina, “donde no hay nada desde hace ocho años”. Se trata de una “represalia contra toda la familia Gudkov. ¡Una venganza por todo!”, dijo en su cuenta Twitter. Por la noche, Gennadi Gudkov anunció que su hijo había sido arrestado por “un caso de alquileres impagados en 2015”, considerando que “llegó el momento de la cobardía y la paranoia en Rusia”.

El lunes, en el aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo, la policía detuvo a Andrei Pivovarov, exdirector de la organización Rusia Abierta, que se encontraba en un avión que iba a despegar rumbo a Varsovia. “Iba a tomar el avión para descansar, pasé por la aduana, no hicieron preguntas. El avión había comenzado a moverse, cuando de repente se detuvo. Llegaron los policías y me sacaron”, dijo el oponente en Twitter, antes de ser encarcelado.

La comisión de investigación publicó un comunicado este martes explicando que Pivovarov era objeto de una causa penal por “participación en las actividades de una ONG extranjera considerada indeseable”, un cargo punible con hasta seis años de prisión. Según los investigadores, el detenido “intentaba huir del país”.

Le puede interesar: “Soy un esqueleto horrible”: Navalny reaparece en la corte y pierde la apelación de su caso

En un comunicado, la Unión Europea (UE) exigió su liberación “inmediata y sin condiciones” y consideró que “este caso confirma una tendencia continua de reducción del espacio para la sociedad civil, la oposición y las voces críticas” en Rusia. Su arresto también fue criticado por el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Piotr Wawrzyk, quien dijo en televisión que acciones semejantes “no pueden ocurrir en países democráticos”.

Rusia Abierta, fundada por el magnate en el exilio y crítico del Kremlin Mijaíl Jodorkovski, se disolvió a finales de mayo luego de ser clasificada como “indeseable”, en virtud de una ley promulgada en 2015.

Las leyes para excluir a los opositores de las elecciones

No solo son detenciones y allanamientos, ambos gobiernos impulsaron leyes para excluir a los opositores de las elecciones. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en diciembre de 2020 (y en tiempo récord) una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, quien se postularía para un cuarto mandato consecutivo.

La ley de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz” fue aprobada con carácter urgente con 70 votos de los legisladores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, por 14 que votaron en contra y cinco abstenciones.

La ley, compuesta por dos artículos, establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, no podrán optar a cargos de elección popular.

EE le explica: La ley con la que Daniel Ortega busca acabar con la oposición en Nicaragua

Por otro lado, los senadores rusos adoptaron este miércoles una nueva ley que, según la oposición, está destinada a acallar las voces disidentes antes de las legislativas de septiembre, en un contexto de redadas y detenciones crecientes contra los detractores del Kremlin.

El Consejo de la Federación, cámara alta del parlamento, aprobó por 146 votos a favor y uno en contra, el texto que prohíbe las candidaturas, en cualquier elección, de personas que hayan colaborado con organizaciones “extremistas y terroristas”. La ley debe de ser firmada por el presidente ruso Vladimir Putin, para que entre en vigor. Esta nueva ley es vista por los críticos del gpbierno como una nueva herramienta que toma por blanco a los partidarios del opositor encarcelado Alexéi Navalni.

Con información de Efe y Afp*