Liberar criminales: la estrategia del régimen de Murillo y Ortega en Nicaragua, ¿qué buscan?

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua estaría llevando a cabo liberaciones masivas de criminales para infundir miedo en la población como parte de una estrategia política.

Así lo expone el periodista nicaragüense en el exilio Wilfredo Miranda Aburto. Según cifras que cita el reportero, 8.400 presos han sido liberados este año: “Entre ellos figuran criminales de toda índole, desde ladrones a femicidas que no cumplieron sus condenas”, describe.

Uno de los problemas que se ha visto con la liberación de los delincuentes antes de que terminen sus condenas, sin la resocialización que se espera de esos procesos, es la reincidencia. Un 7,18 % de los más de 53.000 liberados en los últimos 10 años “reincidió en la comisión de delitos, lo que evidencia que una proporción significativa de los liberados no logra reintegrarse plenamente a la sociedad ni abandonar conductas delictivas”, dice un análisis de la Fundación Sin Límites, citada por Miranda.

La misma organización señala un problema más profundo: el régimen estaría utilizando estas liberaciones, por un lado, para generar simpatía entre la población con el acto aparentemente bondadoso con sectores marginados, al tiempo que contribuye a aumentar la percepción de inseguridad (casi 100 % de los nicaragüenses cree que la inseguridad ha aumentado, según un sondeo de la organización Hagamos Democracia) y promover que la atención colectiva se concentre en los asuntos de orden público y no en otros ámbitos, como la vulneración de la democracia y las libertades en el país.

Por lo mismo, Miranda resalta la otra cara de la moneda: la manipulación del aparato judicial por parte de la copresidencia Ortega-Murillo: “Han consolidado el sistema judicial como un instrumento político que limita derechos fundamentales y reprime la oposición política”.

Lo anterior se ve materializado en la criminalización de la oposición, las detenciones arbitrarias, entre otras violaciones.

