Maduro dice que Venezuela está lista para exportar por primera vez gas a Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo le jueves que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia.

Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.

“La primera exportación de gas para Colombia está lista”, dijo Maduro en un breve balance económico transmitido por la televisión estatal. “Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia”.

“De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos”, agregó.

La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día.

Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.

Colombia, que ha visto una caída en su producción de gas cercana al 10 % anual, ha sido históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio.

El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro.

Durante el primer semestre de 2025, el intercambio binacional se estimó en 660,9 millones de dólares, ampliamente favorable a Colombia, cuyas reservas de gas tienen una vida útil de menos de siete años según los datos más recientes.

