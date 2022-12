Nicaragua vs. Colombia en La Haya: ¿qué sostiene Managua ante el tribunal?

Las audiencias ante de la Corte Internacional de Justicia se llevarán a cabo entre este lunes y el próximo viernes. Foto: Frank van Beek / ICJ - Frank van Beek / ICJ

Nicaragua presentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus argumentos en la disputa con Colombia por la delimitación de su plataforma continental en el mar Caribe más allá de las 200 millas náuticas.

Se trata de la apertura de la fase oral de la controversia, que se llevará a cabo entre este lunes y el viernes 9 de diciembre. Nicaragua tuvo la palabra hoy para dar su primera ronda de argumentos, mientras que el turno para Colombia será mañana a partir de las 4 a. m., hora de Colombia.

Por determinación de la CIJ, la fase que se lleva a cabo esta semana debe concentrarse en argumentar sobre dos puntos.

Primero, las partes deben presentar sus argumentos sobre si el derecho de un país costero a una plataforma continental (la prolongación dentro del mar del territorio nacional) más allá de las 200 millas náuticas puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado.

En segundo lugar, las partes deben discutir los criterios del derecho consuetudinario para delimitar esa plataforma a la luz de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

¿Qué dijeron las partes este lunes?

“Ha sido una discusión bastante técnica, que abordó temas jurídicos, específicamente”, dijo Carlos Argüello, el agente (principal representante) de Nicaragua en el proceso, al fin de la primera jornada de alegatos.

“En esta audiencia no estamos discutiendo el fondo del caso. La Corte limitó la argumentación a dos preguntas técnicas especificas, sobre la aplicación de un artículo de la Convención sobre el Derecho del mar y la costumbre internacional”, añadió.

Cuando se dirigió a la Corte, Argüello puntualizó que “la posición de Nicaragua es que la plataforma continental, como las áreas marítimas que se superponen entre estados, deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional”.

Para el abogado británico Vaughan Lowe, “se mire por donde se mire, la delimitación de los derechos superpuestos es una cuestión que debe determinar el tribunal”.

Al final de la sesión, Carolina Olarte, coagente de Colombia ante la Corte de La Haya informó: “Estamos concentrados terminando de preparar y ajustar nuestra presentación, que tendrá lugar mañana en este mismo escenario”.

El canciller colombiano, Álvaro Leyva, con el resto del equipo de defensa, se encuentra en La Haya.

¿Qué está en discusión?

Los letrados nicaragüenses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que se concentra en las plataformas continentales, ofrecen cobertura legal a la demanda.

El Artículo 76 de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), vale la pena recordar, consagra y regula la plataforma continental extendida más allá de 200 millas náuticas.

Colombia, no obstante, no forma parte de la Convemar. Sin embargo, si se demuestra que estas reglas son “costumbre internacional”, las pretensiones de Nicaragua podrían prosperar. Durante las audiencias, se espera no solo que Nicaragua sostenga que sí hay una “costumbre internacional” en la materia, sino que la posición de Colombia ha sido inconsistente.

Recordemos que ante la CIJ, Nicaragua ha presentado tres demandas contra Colombia.

La primera fue resuelta en sentencia de 2012, cuando se hizo una delimitación marítima entre los dos Estados. Entonces, se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero hubo una reducción de espacio marítimo (Zona Económica Exclusiva) para Colombia.

La segunda es la que estudia la Corte en este momento, aún por resolverse; mientras que la tercera, que alegaba un incumplimiento sobre la sentencia de 2012, se resolvió en abril de este año. Entonces, pretensiones de Nicaragua sobre cómo medir su mar territorial fueron frustradas, pero Colombia solo ganó una de seis demandas estudiadas. Lea más sobre esto: Lo bueno, lo malo y lo feo del fallo de La Haya

En la parte escrita del proceso en curso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por Nicaragua.

El caso se arrastra, con idas y venidas, desde hace aproximadamente una década, y coloca en lados opuestos de la mesa de negociación a un país centroamericano y uno sudamericano en disputa por un área marítima con importante potencial pesquero.

El historial Nicaragua vs. Colombia

En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina.

De esa forma, en la práctica, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región.

A raíz del fallo de 2012, el gobierno de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para que se exija a Colombia que se abstenga de violar los espacios marítimos.

Finalmente, en abril de este año la Corte de La Haya dictaminó que Colombia violó “los derechos soberanos y jurisdiccionales” de Nicaragua, y añadió que esa conducta “debe cesar de inmediato”.

En ese caso, Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuencia del cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.

La CIJ fue creada en 1946 para resolver disputas entre Estados. Los países están obligados a aceptar e implementar las sentencias, que son definitivas y no pueden ser objeto de apelaciones.

