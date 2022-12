Nicaragua vs. Colombia en La Haya: las claves de lo que ocurrirá esta semana

De izquierda de derecha: Eduardo Valencia, agente ante la CIJ; Álvaro Leyva, canciller colombiano; Carolina Olarte, coagente ante la CIJ; Elizabeth Taylor, coagente ante la CIJ; Andres Villegas, coordinador especial para asuntos ante la CIJ. Foto: Cortesía

Esta semana, entre el lunes 5 de diciembre y el viernes 9 de diciembre, Nicaragua y Colombia vuelven a encontrarse a instancias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

Aquí le presentamos las claves de lo que ocurrirá esta semana.

¿Qué caso estudia la Corte de La Haya?

El tribunal estudia una demanda de Nicaragua para que le sea reconocida una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa.

Recordemos que ante la CIJ, Nicaragua ha presentado tres demandas contra Colombia.

La primera fue resuelta en sentencia de 2012, cuando se hizo una delimitación marítima entre los dos Estados. Entonces, se reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, pero hubo una reducción de espacio marítimo (Zona Económica Exclusiva) para Colombia.

La segunda es la que estudia la Corte en este momento, aún por resolverse; mientras que la tercera, que alegaba un incumplimiento sobre la sentencia de 2012, se resolvió en abril de este año. Entonces, pretensiones de Nicaragua sobre cómo medir su mar territorial fueron frustradas, pero Colombia solo ganó una de seis demandas estudiadas. Lea más sobre esto: Lo bueno, lo malo y lo feo del fallo de La Haya

¿Qué ocurrirá esta semana en La Haya?

Esta semana se llevarán a cabo sesiones orales para escuchar los argumentos de ambas partes sobre dos asuntos puntuales que pidió la Corte.

Por un lado, Colombia y Nicaragua deben decir si consideran que la plataforma continental (es decir, la prolongación dentro del mar del territorio nacional) de un Estado puede “extenderse dentro de las 200 millas náuticas” de otro Estado; básicamente, si ese traslape de fronteras marítimas se ajustaría a lo que para el derecho se considera costumbre.

Asimismo, pide que los países digan cuáles creen que son los criterios en el derecho internacional consuetudinario (costumbre) para la determinación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas.

Nicaragua presenta sus argumentos este lunes, mientras que Colombia lo hará el martes. El miércoles y viernes habrá otras dos sesiones (el jueves no hay sesión).

¿Qué posición defenderá Nicaragua en La Haya?

Aquí es clave hablar del Artículo 76 de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), que consagra y regula la plataforma continental extendida más allá de 200 millas náuticas.

Colombia, no obstante, no forma parte de la Convemar. Sin embargo, si se demuestra que estas reglas son “costumbre internacional”, las pretensiones de Nicaragua podrían prosperar. Durante las audiencias, se espera no solo que Nicaragua sostenga que sí hay una “costumbre internacional” en la materia, sino que la posición de Colombia ha sido inconsistente.

¿Qué posición defenderá Colombia?

Por supuesto, Colombia sostendrá lo contrario. La Corte Internacional de Justicia “no tiene nada que delimitar. Colombia tiene un cúmulo de argumentos muy sólidos desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva institucional y desde la perspectiva científica que contienen en gran medida esa pretensión nicaragüense”, dijo Carolina Olarte, coagente de Colombia ante la CIJ.

¿Habrá algún fallo sobre el caso Nicaragua vs. Colombia?

No. Se llevarán a cabo las sesiones orales para escuchar los argumentos de Nicaragua y Colombia.

No se espera ninguna decisión, sino que la Corte pueda escuchar a las partes para determinar, en el futuro, qué normas se aplicarán para resolver este caso.

¿Y entonces?

Como explicó el profesor Fabián Cárdenas en este diario, sería favorable para Colombia si la Corte en los próximos meses decide aplicar un régimen consuetudinario genérico que únicamente reconozca derechos soberanos de un Estado sobre espacios marítimos hasta las 200 millas náuticas.

Sin embargo, “en un hipotético y desafortunado escenario de reconocimiento de dicha regla de plataforma continental extendida como costumbre, la Corte deberá resolver también una segunda pregunta y es si existen reglas, también de costumbre internacional, que permitan llevar a cabo la determinación del límite de la supuesta plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, porque solo de esa manera sería posible que la pretensión de Nicaragua tuviera un efecto práctico”.

El experto agregó que “el Artículo 76 de la Convemar es una norma compuesta y extensa, y muy probablemente la Corte podría hacer una evaluación, en términos de costumbre internacional, de los diversos parágrafos que la componen de forma independiente”.

Lea más sobre esto: Nicaragua y Colombia en La Haya: ¿por qué se habla de “costumbre internacional”?

¿Por qué estas audiencias tienen relevancia internacional?

Aunque el caso concierne exclusivamente a Nicaragua y Colombia, el procedimiento tiene una incidencia global. La razón es que el método escogido por el tribunal (preguntarles a las partes) “no tiene precedentes, pero es simplemente porque no se han dado idénticas circunstancias en casos anteriores”, escribió el juez francés Ronny Abraham en octubre pasado.

Por lo mismo, se estaría sentando un precedente en el mundo para casos futuros similares.

¿Quién compone el equipo de defensa de Colombia?

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien se encuentra presente en La Haya para las audiencias, posesionó el pasado 22 de noviembre a Eduardo Valencia-Ospina como nuevo agente de Colombia ante la CIJ.

Asimismo, nombró a Carolina Olarte y Elizabeth Taylor, coagentes ante el mismo tribunal internacional.

Este equipo llega para reemplazar al que estuvo conformado por Carlos Gustavo Arrieta (agente) y el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda (coagente) desde el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Le recomendamos: Se posesionó equipo que defenderá a Colombia frente a Nicaragua en La Haya

El equipo ha sido destacado por los expertos por su trayectoria en el derecho internacional, así como por su vínculo con las comunidades raizales, directamente afectadas en los litigios de Nicaragua vs. Colombia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.