“No es bienvenido”: Mamdani no puede arrestar a Netanyahu en Nueva York y pide ayuda a Trump

Zohran Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha calificado a Netanyahu de “criminal de guerra”. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó en un video difundido en sus redes sociales que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no es bienvenido” en la ciudad y le pidió al Gobierno federal que ejecute la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI), aunque reconoció que las autoridades de su ciudad no tienen potestad legal independiente para hacerla cumplir.

En su mensaje, Mamdani señaló que su administración revisó las opciones legales disponibles y concluyó que la ciudad carece de autoridad para aplicar por su cuenta la orden de la CPI, por lo que instó al Gobierno federal a actuar si Netanyahu viaja a Nueva York, donde tradicionalmente acude a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

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En la pieza que tituló “Netanyahu es un criminal de guerra”, el alcalde precisó que es “evidente” que no tiene la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. Sin embargo, “el Gobierno federal sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden”.

La publicación se produce pocos días después de que Mamdani declarara a The New York Times que estaba trabajando con el equipo legal de su administración sobre cómo llevar a cabo el arresto de Netanyahu por sus “presuntos crímenes de guerra”.

Trump respondió en la víspera a las declaraciones de Mamdani y aseguró que Netanyahu “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia”, mientras se encuentre en Estados Unidos.

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El mandatario estadounidense defendió a su aliado en un mensaje publicado en su red Truth Social, aunque no mencionó directamente al alcalde de Nueva York.

Mamdani, de 34 años y primer alcalde musulmán de Nueva York, ha calificado a Netanyahu de “criminal de guerra” con referencia a la orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI emitió en noviembre de 2024 la orden contra el primer ministro israelí, una medida que Israel rechaza y que Estados Unidos tampoco reconoce.

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