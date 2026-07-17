“No tengo fuerza para decir que papá no vendrá”: pareja de Durán Guerrero tras su asesinato

Las personas que asistieron a la protesta "ICE Out: Justicia para Lorenzo y Joan" en Foley Square, Nueva York, alzaron un cartel en contra de la agencia federal. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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En medio del dolor por el asesinato del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, su pareja expresó unas palabras que mostraron el duelo por el que está pasando en este momento. Ante varios medios de comunicación, Carolina Rojas describió el sufrimiento que también está atravesando su hija y los miedos que siente sobre lo que viene de ahora en adelante para ellas.

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Rojas, ante varios micrófonos, dijo: “Él era todo para mí. Nunca dejaba que me preocupara de nada. Me siento tan desprotegida”. Ella describió a Durán Guerrero como un hombre juicioso, trabajador y entregado a su familia: “Soñaba siempre en grande y tenía muchos sueños que cumplir”. Lo recordó como un hombre feliz, que contagiaba a quienes estaban a su alrededor de esa misma alegría.

“Siempre serás el amor de mi vida, hasta que mi corazón deje de latir”, fueron otras palabras que Rojas le dedicó al colombiano asesinado en el estado de Maine a inicios de esta semana. También recordó que se suponía que ese lunes en la tarde él debía pasar tiempo con su hija Dulce: “Ahora ella pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, que ya no podrá abrazarlo y decirle: ‘Papi, te amo’”.

De momento, reportes de prensa han dicho que el agente de ICE que le disparó al colombiano, identificado como David Brouillette, tiene antecedentes de comportamiento aterrador y violento. Incluso lo acusaron de haber agredido a mujeres. Quienes lo conocen piensan que él nunca debió haber recibido una placa ni un arma para patrullar las calles estadounidenses. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió que se abra una acusación formal y el embajador de Colombia en Estados Unidos criticó el silencio de Abelardo de la Espriella y el actuar del gobierno de Donald Trump.

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