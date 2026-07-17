Así llegó Beto Coral deportado de EE. UU. a Colombia: “Las ideas nunca se encarcelan”

Beto Coral fue recibido en Bogotá por la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, tras su deportación desde Estados Unidos. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

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El activista Beto Coral, detenido y deportado desde Estados Unidos, llegó a Bogotá en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el que también viajaron más de 70 connacionales, entre ellos once niños. Según detalló la Cancillería, él, que permaneció bajo custodia migratoria estadounidense desde el 16 de junio, regresó al país con acompañamiento institucional y seguimiento permanente por parte de las autoridades colombianas.

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A través de un mensaje en la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió: “Ha llegado Beto Coral sin cadenas”. A renglón seguido dijo: “Todo presidente que dirija este país debe saber que en la política internacional lo primero es la comunidad colombiana. No importan sus papeles en cada país. Que no lleguen colombianas y colombianos decentes encadenados a Colombia”.

Al respecto de la llegada de Coral, el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó que “el Gobierno adelantó las acciones necesarias para garantizar su retorno en condiciones de libertad y con plenas garantías para su integridad y el ejercicio de sus derechos”.

Coral fue recibido en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) por la canciller Rosa Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, horas después de que tanto el mandatario como la Embajada de Colombia en Estados Unidos confirmaran que él iba a llegar en la noche del jueves.

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A través de un video difundido por Caracol Radio en la red social X, el activista dijo: “Las ideas nunca se encarcelan. Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de asilo político en Estados Unidos”. Allí mencionó que no puede hablar sobre los detalles de su detención, pues dijo que quiere “sacar de forma urgente a su familia de ese país. Temo cualquier represalia que puedan tener allá las palabras que pueda proferir aquí”. Dijo, a su vez, que se tiene que luchar de forma pacífica en contra de las tiranías.

En su mensaje también le habló al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a quien le expresó que, “más allá de cualquier diferencia, entienda la problemática de la inmigración colombiana”, que hay colombianos detenidos “en las peores condiciones” y que “están sin el debido proceso, tratando de luchar por un caso de inmigración”.

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