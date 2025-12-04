Nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha mata a cuatro personas en el Pacífico

Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una embarcación antes de ser atacada en aguas del océano Pacífico. Foto: EFE - @Southcom

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental mató a cuatro personas el jueves, según informaron autoridades estadounidenses.

El ataque, el primero en casi tres semanas y con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por hechos ocurrido el 2 de septiembre, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marineros náufragos”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

Hegseth dijo el miércoles que los ataques contra las supuestas narcolanchas “apenas comienzan”. “Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

El último ataque informado había sido el 16 de noviembre pasado.

El gobierno de Trump insiste en que está efectivamente en guerra con los presuntos “narcoterroristas”, y ha desplegado el portaviones más grande del mundo y una serie de otros activos militares en el Caribe bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue militar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar el combate al tráfico de drogas como pretexto para derrocarlo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com