Mundo
América

Nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha mata a cuatro personas en el Pacífico

Se trata del primer bombardeo en casi tres semanas. Así, el número de muertos por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe sube a 87.

Agencia AFP y Redacción Mundo
05 de diciembre de 2025 - 01:53 a. m.
Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una embarcación antes de ser atacada en aguas del océano Pacífico.
Captura de video tomada de la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de los Estados Unidos que muestra una embarcación antes de ser atacada en aguas del océano Pacífico.
Foto: EFE - @Southcom
Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental mató a cuatro personas el jueves, según informaron autoridades estadounidenses.

El ataque, el primero en casi tres semanas y con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por hechos ocurrido el 2 de septiembre, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marineros náufragos”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

Hegseth dijo el miércoles que los ataques contra las supuestas narcolanchas “apenas comienzan”. “Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante”, añadió.

El último ataque informado había sido el 16 de noviembre pasado.

El gobierno de Trump insiste en que está efectivamente en guerra con los presuntos “narcoterroristas”, y ha desplegado el portaviones más grande del mundo y una serie de otros activos militares en el Caribe bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue militar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de usar el combate al tráfico de drogas como pretexto para derrocarlo.

Por Agencia AFP

Por Redacción Mundo

Edgard Lopez(56726)Hace 54 minutos
Este imbecile piensa que es solo USA, el mundo entero lo quiere afuera a ese perro sarnoso. Deberían entregárselo a todas las mujeres que tuvieron que huir de. Venezuela y tuvieron que prostituirse a donde llegaron para poder alimentar sus hijos
