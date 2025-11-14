Otro ataque de EE. UU. en el Caribe dejó cuatro muertos: esto dicen los medios

Imagen de referencia. La prensa internacional aseguró que EE. UU. ejecutó un nuevo ataque en el Caribe. No sé sabe la fecha exacta en que se dio. Foto: Tomado de @SecWar

Estados Unidos destruyó esta semana otra presunta embarcación con drogas en el Caribe, matando a las cuatro personas que iban a bordo, según medios estadounidenses que citan a un funcionario del Departamento de Defensa.

No está claro cuándo ocurrió el ataque: según CBS News fue el lunes, mientras que el New York Times lo sitúa el miércoles. Ambas versiones se basan en declaraciones de un funcionario del Pentágono.

Estados Unidos desplegó desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para estas operaciones contra el narcotráfico presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia. Su excusa: “la seguridad nacional”.

Ya son 21 las embarcaciones bombardeadas con un saldo de, al menos, 80 muertos.

Esta campaña militar ha sido denunciada por la ONU y por numerosos países. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que hay “fuertes indicios” de ejecuciones “extrajudiciales”. Sin embargo, Estados Unidos tiene la intención de continuar con sus operaciones.

Un portaaviones, el más avanzado de la flota estadounidense, conocido como USS Gerald Ford, llegó el martes a la región, lo que marca un aumento considerable de los medios militares movilizados por Washington.

Venezuela activó ese mismo día nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera “amenazas imperiales” de Estados Unidos.

Previamente, el líder del oficialismo en Caracas, Nicolás Maduro, aseguró que el objetivo de Washington con la ofensiva cerca a las costas venezolanas es derrocarlo.

Cabe recordar que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció “un aumento de hasta USD 50 millones en la recompensa ofrecida en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) por información que conduzca al arresto y condena de Nicolás Maduro por violar las leyes estadounidenses sobre narcóticos”.

“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 25 de julio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada”, se lee en la página del Departamento de Estado.

