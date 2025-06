EE. UU. cambia requisitos: exigirá redes sociales públicas para visa estudiantil

Ciudadanos colombianos esperan en una fila para solicitar la visa de los Estados Unidos, afuera de la embajada estadounidense en Bogotá (Colombia) en enero. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos reanudará el trámite de visas estudiantiles para extranjeros, pero ahora con un requisito adicional: los postulantes deberán configurar sus perfiles en redes sociales como públicos.

Así lo informaron los funcionarios del Departamento de Estado (DOS), que aseguran que esta medida permitirá a los agentes consulares realizar una “investigación exhaustiva” antes de aprobar los visados.

“La revisión reforzada de las redes sociales garantizará que estemos examinando adecuadamente a cada persona que intenta visitar nuestro país”, declaró un funcionario del DOS. La medida busca asegurar que los solicitantes no exhiban, en línea, “contenido antiestadounidense” o actitudes hostiles hacia la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales del país.

Estados Unidos había suspendido temporalmente la emisión de visas estudiantiles a finales de mayo. Ahora, con la reactivación del proceso, se requerirá que los perfiles en redes sociales sean visibles al público para facilitar su análisis por parte del personal consular.

Los cambios responden a un decreto firmado por el presidente Donald Trump el mismo día de su investidura, en el que pidió fortalecer los procesos de verificación para impedir el ingreso de personas consideradas hostiles al país.

Las visas estudiantiles se han convertido en uno de los focos de la administración Trump. El gobierno ha revocado miles de visas en lo que va del año y llegó incluso a intentar restringir el ingreso de alumnos extranjeros a universidades como Harvard.

Siga leyendo: Primer día de tregua: Irán listo para retomar negociaciones con Estados Unidos

Recientemente, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, revocó las visas de numerosos estudiantes que participaron en protestas críticas con la ofensiva militar israelí en Gaza. Además, en abril, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que los perfiles en redes sociales serían examinados para detectar “actividad antisemita”, lo cual podría ser motivo suficiente para rechazar una solicitud.

Aunque desde hace más de una década Estados Unidos examina las redes sociales de quienes buscan emigrar o adquirir la residencia permanente.

Le puede interesar: EE. UU. pide a América Latina que elija “de qué lado” está con relación a Irán

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com