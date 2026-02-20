Nuevos precios de trámites en Migración Colombia en 2026: así quedaron las tarifas

La Cédula de Extranjería en Colombia ahora tiene un costo de COP 294.000. Foto: Migración Colombia - Migración Colombia

A partir de febrero, los extranjeros y nacionales que requieran adelantar procesos migratorios en Colombia deberán ajustar sus presupuestos. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dio a conocer los nuevos valores de sus servicios mediante la Resolución 0599 del 10 de febrero aplicando un incremento del 5.1 % basado en el comportamiento de la inflación (IPC) del año anterior.

Esta actualización de valores busca garantizar la eficiencia en la atención y el fortalecimiento de la infraestructura migratoria. Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad, subrayó que este ajuste permite mantener los procesos seguros y transparentes para todos los usuarios.

Costos de la Cédula de Extranjería y trámites frecuentes en Colombia

El documento emitido por la entidad detalla los valores exactos para los documentos de mayor demanda. La Cédula de Extranjería ahora tiene un costo de COP 294.000 (pesos colombianos), mientras que su duplicado se fijó en COP 293.000. Por su parte, quienes busquen agilizar su paso por los puestos de control podrán acceder al Registro de Migración Automática por un valor de COP 421.000.

Otros trámites clave para la regularización y movilidad quedaron distribuidos así:

Permiso para otras actividades: COP 151.884.

Prórroga de permanencia: COP 150.000.

Certificado de Movimientos Migratorios: COP 89.000.

Salvoconducto: COP 88.000.

Duplicado de PPT: COP 20.000.

Tarifas especiales para ciudadanos de Canadá, Nicaragua y Ecuador

Bajo el principio de reciprocidad internacional, algunos ciudadanos extranjeros enfrentan cobros diferenciados. Los canadienses deberán pagar COP 270.000 por control migratorio, con excepciones para menores, adultos mayores de 79 años y viajeros con destino a San Andrés y Providencia.

En el caso de los ciudadanos de Nicaragua, la tarifa se estableció en US 10. Para los ecuatorianos, la expedición de la cédula por primera vez costará US 5, y US16 en caso de renovación, manteniendo la gratuidad en certificados de movimientos y prórrogas de permanencia.

Evite intermediarios y estafas: el consejo de Migración

Para Migración Colombia, la seguridad en los trámites es un punto crítico. La entidad fue enfática al recordar que ningún proceso se gestiona a través de redes sociales ni requiere de facilitadores externos. Los pagos y solicitudes deben realizarse exclusivamente en las oficinas físicas o en el portal web oficial de la institución, el cual es https://www.migracioncolombia.gov.co/.

“Cualquier cobro por fuera de los canales oficiales constituye un posible fraude”, advirtió la directora, instando a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad y a consultar la resolución completa en el sitio web de la entidad para evitar engaños por parte de terceros.

