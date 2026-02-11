Ojo, migrantes: proyecto de ley en EE. UU. busca exponer estatus migratorio en licencias

La licencia de conducción en Kansas, Estados Unidos, tendría un diseño distintivo para los no ciudadanos. Foto: Kansas Department of Revenue - Kansas Department of Revenue

El estado de Kansas en Estados Unidos avanza en un proyecto de ley que busca que las licencias de conducción dejen de ser un documento para reconocer quién puede manejar y se conviertan en un registro visible sobre quién es ciudadano y quién no.

Se trata del House Bill 2448, un proyecto introducido por el representante republicano Pat Proctor, el cual ya fue aprobado por el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes. Según la propuesta, se busca “modernizar la seguridad electoral” en los centros de votación.

Al incluir el estatus de ciudadanía, los trabajadores electorales podrían identificar instantáneamente quién tiene derecho a una boleta regular y quién no.

“Queremos algo similar a las licencias para menores de 21 años. Cuando alguien revisa tu edad en un bar, el formato vertical de la licencia hace obvio que eres menor. Queremos un diseño distintivo para los no ciudadanos”, explicó Proctor.

De aprobarse, cualquier persona cuya licencia indique que es “no ciudadano”, pero que insista en votar, solo recibirá una boleta provisional, la cual será verificada posteriormente para confirmar su elegibilidad.

¿Era necesaria esta nueva capa de control?

La propuesta ha generado una división inmediata. Por un lado, Clay Barker, asesor legal de la Secretaría de Estado, argumenta que la medida previene “errores involuntarios”, citando casos actuales de investigaciones por votos de no ciudadanos.

Sin embargo, la oposición demócrata cuestiona la utilidad real de la ley. El representante Kirk Haskins señaló que el estándar federal ya exige una “estrella dorada” para quienes han probado su ciudadanía.

“¿Para qué añadir más?”, cuestionó, sugiriendo que la medida podría fomentar el perfilamiento racial.

La medida no llega sola, pues hace parate de una coreografía en la que los republicanos de todos los estados impulsan medidas similares que añaden incertidumbre y desconfianza sobre los procesos electorales, a meses de las elecciones de medio término. Georgia y Arizona, por mencionar un ejemplo, están impulsando auditorías de software y el conteo manual de votos.

A través de barreras como estas, los republicanos siguen sembrado dudas sobre la transparencia de las votaciones, sugiriendo un posible fraude, a pesar de no contar con pruebas de grandes errores en los sistemas.

Por mencionar el caso local, el propio estado de Kansas admitió en un histórico juicio que en un periodo de 20 años solo se encontraron unos 39 casos de no ciudadanos que intentaron registrarse en un condado de 130.000 personas. De esos, la gran mayoría fueron por errores administrativos o confusión, y solo 5 lograron votar, según documentó ProPublica.

Además del componente electoral, la propuesta también se da en un momento en el que las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) han intensificado sus redadas bajo la dirección del presidente Donald Trump, por lo que alimenta el temor dentro de la población migrante.

