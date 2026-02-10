Parlamento Europeo declara a Colombia como un “país seguro” y agiliza rechazos de asilo

Imagen de referencia del Parlamento Europeo. Foto: Agencia AFP

El Parlamento Europeo aprobó el 9 de febrero de 2026 una reforma que incorpora a Colombia en su primera lista común de “países de origen seguros”, agilizando así el rechazo de solicitudes de asilo de sus nacionales.

La Unión Europea considera a Colombia un país seguro, sin amenazas generalizadas a la integridad de sus habitantes, lo que justifica procedimientos acelerados para estos casos.

En la sesión plenaria, la propuesta obtuvo 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones, consolidando la primera lista común que también incluye a Bangladés, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Este respaldo mayoritario refleja el consenso para fortalecer el control migratorio, pendiente de ratificación en el Consejo de la UE, según el comunicado del Parlamento.

Sin embargo, críticos como la Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) han cuestionado esta decisión mediante un comunicado, alertando sobre sus implicaciones.

La organización sostiene que Colombia no cumple los criterios para ser considerada un “país seguro”, debido a los persistentes asesinatos de defensores de derechos humanos y el control armado en ciertas regiones. Este posicionamiento pone en riesgo el derecho al asilo individual, al priorizar una presunción generalizada de seguridad.

En 2025, Colombia registró 187 asesinatos de líderes sociales —uno cada dos días— y 78 masacres. En lo que va de 2026 ya se han reportado 13. Además, al menos diez grupos armados ilegales controlan el 73 % del territorio. “Esta violencia estructural persistente afecta gravemente a la sociedad civil”, advierten desde OIDHACO.

