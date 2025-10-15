Ola de violencia en Ecuador: nuevo ataque con explosivos dañó dos puentes

Imagen publicada por la Fiscalía de Ecuador en la red social X muestra el nuevo ataque con explosivos que dañó dos puentes. Foto: Fiscalía de Ecuador - Archivo particular

Dos puentes en Ecuador resultaron afectados el miércoles por ataques con explosivos, en medio de una seguidilla de atentados similares que el gobierno considera una represalia de las bandas criminales por su ofensiva militar para doblegarlas.

La noche anterior, un hombre murió y 26 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en las afueras del centro comercial más grande del puerto de Guayaquil, en el suroeste. En el lugar, la policía encontró otras cuatro cargas explosivas de alto poder que no fueron activadas.

La ciudad apenas se recuperó de la jornada violenta cuando las autoridades locales informaron un nuevo ataque. Imágenes difundidas por fuentes oficiales muestran daños en la base de los pilares de dos puentes, donde está inhabilitado el tránsito.

Ecuador está sumido en la violencia por numerosas bandas dedicadas al narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsiones y minería ilegal.

El martes, el gobierno informó que bombardeó asentamientos de minería ilegal en la provincia de Imbabura.

“Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, expresó el presidente Daniel Noboa.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que la policía investiga a la banda criminal Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.

El gobierno de Noboa aplica una política de mano dura contra el crimen. Sin embargo, en el primer semestre del año los homicidios aumentaron un 47 % con respecto al mismo periodo del 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

