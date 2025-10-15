Trump revoca visas de 6 extranjeros por “celebrar” muerte de Kirk, a quien llama “mártir”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la viuda, Erika Kirk, durante la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma al conservador Charlie Kirk el 14 de octubre. Foto: EFE - Octavio Guzmán

El Departamento de Estado anunció el martes que había revocado el visado de seis extranjeros que estaban en Estados Unidos porque “celebraron el asesinato lleno de odio de Charlie Kirk”, y la diplomacia estadounidense publicó en X capturas de pantalla de los mensajes incriminados.

La persona de la que habla el mensaje fue asesinada a tiros el mes pasado en un campus universitario de Utah. Esto provocó una ola de duelo entre los conservadores y promesas de represión por parte del presidente, Donald Trump, con el envío de tropas de la Guardia Nacional a varias ciudades gobernadas por demócratas.

La agencia federal que anunció la revocación de visados, había advertido un día después del asesinato que tomaría “medidas apropiadas” contra los titulares de visa que celebren o minimicen el fallecimiento del derechista.

Las personas afectadas por el comunicado del Departamento de Estado provenían de Argentina, Sudáfrica, México, Brasil, Alemania, y Paraguay, según las publicaciones que subió a X el gobierno estadounidense.

Ese mensaje también aseguró que “el Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visas que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”.

Según el comunicado “Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de estadounidenses”.

La ceremonia de Trump para Kirk

Además, ese mismo martes, en medio de una ceremonia, Trump elogió al activista asesinado Charlie Kirk como un “mártir por la verdad y la libertad” al otorgarle póstumamente el máximo honor civil de Estados Unidos.

Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk, y comparó al conservador muerto a los 31 años con Sócrates, San Pedro, Abraham Lincoln y Martin Luther King.

El mandatario, de 79 años, también utilizó la ceremonia en la Casa Blanca para prometer que intensificará su campaña contra lo que él llama grupos radicales de izquierda, una iniciativa que lanzó luego de la muerte de Kirk.

“Tras el asesinato de Charlie, nuestro país no debe tener absolutamente ninguna tolerancia hacia esta violencia, extremismo y terror radical de izquierda”, dijo Trump a una audiencia de la élite conservadora del país.

“Se acabaron las turbas enfurecidas, y no vamos a permitir que nuestras ciudades sean inseguras”, agregó.

Entre los invitados a la ceremonia figuraban el presidente argentino, Javier Milei, un incendiario ultraliberal, así como una serie de personalidades de los medios conservadores de Estados Unidos.

Erika, la viuda de Kirk, agradeció a Trump por regresar de un viaje de paz en el Medio Oriente para la ceremonia de entrega de la medalla, que coincidió con el que habría sido el 32º cumpleaños de su difunto esposo.

“Le has dado el mejor regalo de cumpleaños que podría haber tenido”, dijo Erika entre lágrimas y pausas ocasionales para recomponerse.

