ONU advierte posible ejecución extrajudicial por ICE en Minneapolis

El uso de fuerza letal por parte de la autoridad migratoria de EE. UU. en Minneapolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos a quemarropa en enero, podría ser considerado asesinato extrajudicial, advirtieron este miércoles seis relatores de la ONU en un comunicado conjunto.

También constituiría privación arbitraria de la vida y otras graves violaciones del derecho internacional, agregaron los expertos, entre ellos los relatores de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz), libertad de reunión (Gina Romero) y tortura (Alice Jill Edwards).

Mostraron además su preocupación por un patrón más amplio de graves abusos vinculados a la Operación “Metro Surge” por parte de agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), supuestamente con el objetivo de detener y deportar a inmigrantes indocumentados en el Estado de Minnesota.

“Además de los dos tiroteos mortales, las violaciones denunciadas incluyen el uso excesivo de la fuerza contra presuntos inmigrantes indocumentados, manifestantes pacíficos y transeúntes”, señalaron los relatores.

Desde diciembre, miles de agentes armados del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han lanzado “redadas militarizadas sin orden judicial, impulsadas por perfiles raciales, y detenciones agresivas cerca de escuelas y hospitales”, lamentaron.

Los expertos instaron a las autoridades estadounidenses a garantizar que los responsables de cualquier asesinato ilegal y violación de derechos humanos rindan cuentas.

“Sin una desescalada inmediata, un respeto al derecho a la vida y a las libertades fundamentales, y una responsabilidad clara, las tensiones corren el riesgo de estallar en una violencia más amplia”, advirtieron.

También firman el comunicado la relatora de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y sus homólogos sobre lucha antiterrorista (Ben Saul) y libertad de expresión (Irene Khan).

