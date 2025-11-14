“¿Otra Lanza del Sur”? Critican a EE. UU. por usar nombre de operación que ya existía

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene durante la reunión del Grupo de Contacto de Defensa sobre Ucrania tras una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en la sede de la OTAN. Foto: EFE - OLIVIER HOSLET

“El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, así inició el mensaje del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, para anunciar la operación militar llamada “Southern Spear” (Lanza del sur). En respuesta, tanto expertos como republicanos se pronunciaron frente al tema.

Lanza del sur es una medida relacionada con lo que Estados Unidos llamaría “seguridad nacional”. En este caso, Trump emprendió una lucha contra el narcotráfico y los participantes en este, como por ejemplo, El Tren de Aragua, grupo que la Casa Blanca tildó de terrorista.

El analista de Inteligencia de Amenazas y observador de América Latina, Geoff Ramsey, dijo que “la ‘Operación Southern Spear’ se anunció por primera vez hace diez meses, una semana después de la inauguración”.

La medida Southern Spear (Lanza del sur)

“Southern Spear pondrá en marcha una combinación heterogénea de Sistemas Robóticos y Autónomos (SRA) para apoyar la detección y el monitoreo del tráfico ilícito, a la vez que se extraen lecciones para otros escenarios”, declaró el Comandante Foster Edwards, Director de la Flota Híbrida de la Cuarta Flota, citado por en un documento del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU.

“Específicamente, la operación [...] desplegará buques de superficie robóticos de larga duración, pequeñas lanchas interceptoras robóticas y aeronaves robóticas de despegue y aterrizaje vertical en el USSOUTHCOM AOR (el Comando Sur de Estados Unidos)”, dice el comunicado.

“Los resultados de esta medida [...] ayudarán a determinar las combinaciones de vehículos no tripulados y fuerzas tripuladas necesarias para proporcionar una vigilancia coordinada del dominio marítimo y llevar a cabo operaciones antinarcóticos”, resalta el escrito.

Las operaciones que Estados Unidos ha realizado en contra de supuestas narcolanchas han dejado, según la agencia AFP, al menos, 80 muertos.

Además, el anuncio de Hegseth se presentó en un momento en el que Estados Unidos mantiene fuertes tensiones con Venezuela. De hecho, a inicios de noviembre el Senado de Estados Unidos volvió a cerrar la puerta al intento de limitar las operaciones militares, impulsadas por Trump, “dentro o contra” Venezuela sin autorización previa del Congreso.

La operación “Lanza del sur” no es nueva

Adam Isacson, experto en defensa, seguridad, fronteras y migración en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), aseguró que “el uso de fuerza letal contra una embarcación civil en aguas internacionales es un crimen de guerra si no es en legítima defensa”.

Además, debido a las recientes tensiones por la operación “Lanza del sur”, Isacson escribió en X: “Supongo que se quedaron sin nombres. Esto es de noviembre de 2017”, y compartió una imagen que demuestra que la operación no es nueva, y que ya existía desde, por lo menos, la fecha que mencionó.

Isacson, al igual que Ramsey, podrían estar insinuando que el Pentágono está vendiendo “novedad” o “urgencia”, cuando en realidad el nombre de la operación ya se había usado.

Además, el anunció de Hegseth se dio pocos días después de que el Partido Demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes revelará una serie de correos entre el presidente y el delincuente sexual, Jeffrey Epstein, en los que se aseguraba que Trump “sabía de las chicas”. Esto tenía al presidente en el foco de la opinión pública, y ahora el foco es la operación Lanza del sur.

El partido republicano en sintonía

Lindsey Graham, el senador republicano, apoyó la medida, y aseguró: “Para quienes se preguntan qué está pasando en Venezuela, deben entender que el presidente Trump está decidido a detener al narcoestado terrorista de Venezuela y evitar que siga envenenando a los estadounidenses con drogas ilegales”, aseveró.

“El presidente Bush padre derrocó al líder panameño Noriega en circunstancias similares. Existe un califato de la droga en nuestro propio patio trasero que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Me alegra que el presidente Trump esté dedicado a poner fin a este reinado del terror. Mientras más pronto se vaya Maduro, mejor para el pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, agregó el republicano.

María Elvira Salazar, congresista republicana, también se pronunció sobre el tema en X, y dijo: “Orgullosa del secretario de Guerra por finalmente darle a los narco-terroristas algo que temer”.

“Durante demasiado tiempo, estos criminales han inundado nuestro país con drogas, desestabilizado nuestro hemisferio y matado con impunidad. Esto termina hoy. Ya no se les permitirá aterrorizar a nuestras comunidades sin castigo”, añadió la funcionaria.

