“Partido de América”: lo que se sabe del partido de Elon Musk que desafía a Trump

Elon Musk anunció la formación del Partido de América, un nuevo movimiento político en Estados Unidos que surge tras su ruptura con Donald Trump.

El empresario acusa al presidente de haber “traicionado” a los votantes al aprobar un nuevo paquete fiscal masivo que aumentará el déficit.

Musk hizo el anuncio el sábado, un día después de que Trump firmara la llamada “Gran y hermosa ley”. Aunque no ha registrado formalmente el partido, ya propuso una estrategia electoral y atrajo el interés de figuras republicanas como Mark Cuban y Anthony Scaramucci.

🔑Las claves del Partido de Musk (por si tiene afán)

Se llama Partido de América y fue anunciado el 5 de julio. Busca romper con el bipartidismo y representar al “centro político”. Aún no está registrado formalmente, pero Musk explora candidaturas para 2026. Musk propuso enfocarse en 2 o 3 escaños del Senado y entre 8 y 10 distritos de la Cámara de Representantes para convertirse en bloque decisivo. Así, podría incidir en las elecciones legislativas clave en 2026 y arrebatarle el control a los republicanos, quien hoy ostentan el poder en ambas cámaras.

👉 ¿Por qué importa?

Musk tiene dinero, plataformas digitales, una base considerable de seguidores y ambición política. Si logra articular su partido, podría convertirse en un actor clave en el Congreso, desestabilizar el bloque republicano o dividir votos decisivos. También pone en juego la relación entre grandes empresarios y el poder político en Estados Unidos.

El empresario dueño de X ya había amenazado con destituir a legisladores que votaran a favor del proyecto de ley que ayudó a Trump a consolidar su agenda fiscal.

Sin embargo, cabe destacar que la chequera de Musk no ha sido tan efectiva dentro del electorado como él esperaría. Entre marzo y abril, Musk destinó más de US$20 millones para respaldar al candidato conservador Brad Schimel en la elección de la Corte Suprema de Wisconsin. A pesar de esta inversión millonaria, el candidato de Musk perdió ante la demócrata Susan Crawford.

📌 El trasfondo: poder, traición y amenazas veladas

Musk fue uno de los mayores donantes de Trump en 2024, aportando más de US$275 millones. A inicios de 2025, dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), donde ejecutó despidos y recortes drásticos.

El quiebre con Trump llegó en mayo debido a las políticas fiscales del republicano que afectaban los negocios de Musk. Desde entonces, intercambiaron insultos públicos, incluyendo una referencia de Musk a los archivos de Jeffrey Epstein, que luego borró. Trump, por su parte, insinuó la posible deportación de Musk y cortar subsidios a sus empresas.

🎤 Lo que dicen sobre Musk

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Trump, fue tajante: “Las ideas de DOGE eran populares, Elon no. Sus juntas directivas quieren que regrese a sus negocios”. Pero el empresario Mark Cuban celebró la noticia con emojis y ofreció apoyo logístico. Anthony Scaramucci, exvocero de Trump, también pidió reunirse con Musk.

🔍 Lo que sigue

Musk ha dicho que planea organizar un congreso inaugural del partido. También confirmó que usará X como plataforma organizativa y canal de propuestas. Aún no hay candidatos definidos, pero podría intentar financiar contendores para 2026.

