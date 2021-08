Pasaporte COVID en América Latina: ¿Qué países los piden y a quiénes?

El certificado de vacunación es un documento que expiden las autoridades sanitarias de cada país en el que se acredita si un ciudadano ha recibido la vacunación contra el COVID-19; este sirve para hacer un control a nivel local de la población inmunizada.

El pasaporte COVID, por otra parte, es un certificado que aprueba cada país y que tiene esta información: que la persona está vacunada, que pasó por la enfermedad un tiempo determinado o que tiene una prueba de diagnóstico (PCR) negativa.

La Unión Europea fue el primero en establecer un pasaporte COVID-19 en julio en el que consignan esta información y permiten a los ciudadanos viajar dentro de Europa sin mayores restricciones. No sirve tener el certificado de vacunación si usted no tramita el pasaporte COVID que piden varios países, entre otras cosas para reactivar el turismo, la vida social, la economía y la vida nocturna.

El 1 de julio de 2021 entró oficialmente en vigor el Certificado COVID Digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo).

El pasaporte que comienzan a pedir varios países europeos cuenta con un código QR que permite los viajes de personas vacunadas, de quienes hayan superado la enfermedad o presenten un PCR negativo. Es gratuito, bilingüe y está disponible en formato electrónico o papel. Se prevé que el pasaporte COVID de la UE también podría usarse próximamente por viajeros vacunados provenientes de América Latina. Ese documento es el que se está exigiendo en varios restaurantes, bares y otros sitios de vida social en países como Italia y Francia.

El pasaporte sanitario está viente en Austria, Dinamarca e Italia desde hace varios días, mientras que este lunes comenzó a ser exigido en Francia, a pesar de las protestas. Con este documento se tiene acceso a ciertos lugares públicos. Estos países lo piden a locales y turistas:

Francia limita el acceso a restaurantes y bares a las personas que se hayan vacunado o hayan dado negativo a una prueba covid.

Italia, donde el certificado sanitario ya es obligatorio para el personal médico, lo exigirá ahora también para los profesores y en los transportes públicos, restaurantes, cines, museos.

En Estados Unidos, cuyas fronteras continúan cerradas para numerosos viajeros extranjeros, planea reabrirlas para las personas totalmente vacunadas. Washington quiere una reapertura para extranjeros “de una forma segura y sostenible”, dijo el funcionario pero sin especificar fechas.

La apertura sería en fases y, con limitadas excepciones, para todos los extranjeros “totalmente vacunados”, afirmó.

América Latina

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) recomendó a los países de Latinoamérica explorar la viabilidad de implementar un Certificado Digital de Covid-19 para viajeros, que contenga información del estado de salud y el control de vacunas antivirales de los turistas en la región. La vicepresidenta Senior del WTTC, Virginia Messina, indicó que esto permitiría facilitar los viajes y el turismo, al agilizar los controles de entrada y salida de los aeropuertos, en alineación con los estándares establecidos por la Asociación de Transporte Aéreo (IATA), sobre esquemas de vacunación, realización de pruebas y seguimiento de quienes ya tuvieron la enfermedad.

Argentina

El 26 de julio La Provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Axel Kicillof, implementó el Pasaporte Sanitario Covid-19; es menos restrictivo que en algunos países europeos, pues no impide la entrada a locales a quienes no estén vacunados, sino que se amplía el aforo de un establecimiento, que actualmente puede recibir 30% o 50% de clientela; con el documento esto se amplía un 20%.

Chile

El pasaporte sanitario COVID-19 es un documento que se entrega a todas las personas provenientes del extranjero y aquellas que circulan por el territorio nacional, e ingresan a alguna zona con Aduana Sanitaria por vía terrestre, aérea o marítima. ¿Cómo se obtiene? Para sacar el pasaporte sanitario COVID-19 las personas deben presentar o completar una declaración jurada, además de someterse a un control de temperatura y responder las preguntas de la autoridad sanitaria. La declaración se debe completar a través del sitio web dispuesto por el Ministerio de Salud.

No ha impuesto el documento para ingresar a actividades o locales de ocio.

Uruguay

Uruguay ya cuenta con el pasaporte sanitario, con el cual espera reanudar paulatinamente los vuelos para octubre, de hecho, según la prensa local se estaría pensando en un turismo de vacunas.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, comunicó que se actualizaría la aplicación Coronavirus Uy para que los datos de vacunación también se vieran reflejados en él.

La aplicación Coronavirus Uy refleja información certificada acerca de las vacunas que ha recibido cada pasajero. De esta manera, el pasaporte COVID uruguayo permitirá a muchos de sus ciudadanos poder viajar al extranjero.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) habilitó un apartado en su web para gestionar la “Autorización de ingreso a Uruguay”, o “pasaporte sanitario”, que deben rellenar todos los que ingresen al país. Uruguay podría ser uno de los primeros países de la región en aplicar el certificado sanitario para viajar. No lo ha impuesto para actividades de ocio o locales que ofrecen servicios como restaurantes o cafés.

Colombia

En Colombia, las restricciones de acceso a espacios públicos a las personas no vacunadas podrían ser una realidad. “El principio fundamental del Plan de Vacunación colombiano no es el derecho individual, sino el interés general. Colombia todavía no ha implementado ninguna medida restrictiva. Pero no las descartamos, porque creemos que si una persona no se vacuna, y va a un evento público en un espacio cerrado, por ejemplo, está afectando el derecho de otras a protegerse de la enfermedad”, señaló a la AFP el ministro de Salud, Fernando Ruiz, durante su visita a Washington hace dos semanas.

Como ha ocurrido en otros países, Ruiz se mostró afín a exigir en el futuro la presentación de un certificado de vacunación para poder ingresar a restaurantes, centros comerciales, hospitales y transportes públicos. “Es una medida perfectamente posible y razonable bajo la primacía del derecho colectivo a la salud”, afirmó.

Brasil

A comienzos de julio, Brasil dio un paso adelante para emitir su pasaporte sanitario para personas vacunadas. Una propuesta que el sector turístico recibe con los brazos abiertos. El documento será digital o en papel, gratuito y en una primera fase estará destinado a retomar la libre circulación interna.

“El pasaporte se puede utilizar para autorizar el ingreso a lugares y eventos públicos, el uso de medios de transporte colectivos, el ingreso a hoteles, cruceros, parques, reservas naturales, entre muchas otras posibilidades”, dijo el senador Carlos Portinho, quien redactó el proyecto.

Una vez se adopte el pasaporte COVID de Brasil, también podrá permitirse el acceso a eventos culturales y deportivos, según los parlamentarios que respaldan el proyecto.

Argumentaron también que la medida puede ayudar en la recuperación económica de varios sectores clave, siendo uno de ellos el turismo.

La propuesta, que está siendo discutida por la Cámara de Diputados, fue inspirada en el Certificado Digital COVID de la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro dijo que vetará su aplicación.