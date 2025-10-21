Diplomacia en tiempos de tregua: ¿qué busca J. D. Vance en su visita a Israel?

JD Vance llegó a Israel después de que el fin de semana, al menos, 45 personas murieran en bombardeos israelíes, según la Defensa Civil de Gaza. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

El martes, J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, llegó a Tel Aviv con el propósito de supervisar la ejecución del acuerdo de alto el fuego que Israel y Hamás firmaron el 10 de octubre, según informaron fuentes de la Embajada estadounidense en Jerusalén.

En medio de su duración en el país se espera que Vance se reúna con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente, Isaac Herzog.

La visita tiene lugar en medio de preocupaciones por posibles violaciones del alto el fuego por parte de alguno de los bandos y el riesgo de una reanudación de la guerra en Gaza contra Hamás.

El vicepresidente conversará con Netanyahu sobre “dos cosas (...), los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que se presentan”, según el líder israelí.

Times of Israel aseguró que posiblemente Vance se dirigirá a la sede de Estados Unidos, ubicada en el sur de Israel. Además, el mandatario se suma a dos enviados especiales de EE. UU. que llegaron al país hebreo el lunes: Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Antes de la llegada del vicepresidente, Donald Trump, el líder estadounidense, amenazó con “erradicar” al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo de tregua con Israel.

El gobierno de Trump redobló sus esfuerzos por afianzar el cese al fuego tras las hostilidades estalladas el fin de semana y los retrasos en la entrega de los cadáveres de los rehenes por parte de Hamás.

“Acordamos con Hamás que van a ser muy buenos, que van a comportarse. Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, declaró el lunes Trump, principal promotor del acuerdo de alto al fuego.

A pesar de la violencia del fin de semana (en la que murieron, al menos, 45 personas en bombardeos israelíes, según la Defensa Civil de Gaza), ambos bandos dijeron que respaldaban la tregua.

Israel confirmó la entrega de los restos de otro rehén, identificado como el suboficial Tal Haimi. Con este, Hamás restituyó 13 de los 28 cadáveres de rehenes que debía volver a Israel como muy tarde el 13 de octubre, 72 horas después del inicio de la tregua.

La oficina de Netanyahu, insistió en un comunicado que Hamás debe entregar los restos de todos los rehenes para implementar el acuerdo de alto el fuego.

“No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nos entreguen todos los rehenes muertos”, dice el comunicado.

Hamás ha dicho que necesita más tiempo y asistencia técnica para completar la recuperación de los cadáveres bajo los escombros.

